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川普鐵粉舉辦船隻遊行 主糾店家號召支持者來店拿「他X的拜登」貼紙

聯合新聞網 / 綜合報導
川普支持者計劃4月中在美國佛羅里達州舉行「川普船隻遊行」。圖／取自wmnf
川普支持者計劃4月中在美國佛羅里達州舉行「川普船隻遊行」。圖／取自wmnf

美國社區電臺WMNF報導，美國佛羅里達加斯帕里拉海盜節（Gasparilla Pirate Festival）今年因疫情取消船隻遊行，但當地川普支持者計劃4月中借題發揮，舉行非官方「川普船隻遊行」。

該活動發起人、川普主題咖啡廳「保守派地盤（Conservative Grounds）」老闆加法特（Cliff Gephart）表示目前臉書已有超過2000人對遊行感興趣。他們最近也會在咖啡店提供顧客「他X的拜登，他X的你居然投給他」的保險桿貼紙，並即將販售川普船隻遊行的周邊商品。

耗時半年籌措的「保守派地盤（Conservative Grounds）」咖啡廳是當地川粉的匯集地，店內隨處可見老闆加法特（Cliff Gephart）以塔圖姆（John Tatum）為鐵粉們設計的巧思，好比川普在白宮的橢圓形辦公室（Oval Office），連櫃子上家庭照、桌上紅色的「可樂按鈕」都完美還原。只是按下按鈕不會出現可樂，而是會聽見川普的聲音：「我真的很有錢」、「我將在南方邊界築一道長城，而且我會要墨西哥付築牆的費用。」

保守派地盤店前停著一輛古董軍用吉普車，車上貼紙寫著：「歡迎合法隱秘持槍。」

加法特表示竭誠歡迎保守派人士：「如果你戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，是美國政治家包括川普使用的競選口號）的帽子來，絕不會有人向你潑飲料。」但塔圖姆強調各種政治信仰、種族背景的顧客都會在這裡感到「賓至如歸」。

塔圖姆說希望提供一個讓人感到舒適的環境，沒有人會被請出去：「我之前戴著『讓美國再次偉大』的帽子或是拿出貼著川普貼紙的筆電去星巴克等店時，常聽到人們訕笑或竊竊私語聲，有人甚至拿手機拍我上傳到IG….我們這裡歡迎每個人。」

川普 拜登

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