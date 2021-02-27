快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好夯！川普卸任後首場演說在即 CPAC會場驚現金色川普雕像

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
一尊比真人還大的川普金色雕像被移進美國保守政治行動會議會場。截自推特（@William Turton）
一尊比真人還大的川普金色雕像被移進美國保守政治行動會議會場。截自推特（@William Turton）

美國保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference，CPAC）25日到28日於佛州舉行年度會議，據傳前總統川普將在最後一天露面，活動即將邁入倒數第二天，有段影片開始在社群媒體上流傳，一尊比真人還大的川普金色雕像被移進會場。

根據彭博資訊記者特爾頓（William Turton）拍攝到的影像畫面顯示，兩名穿著西裝的男子推著一尊約6英尺高（約182公分）的川普金色雕像進到凱悅飯店大廳，一旁經過的工作人員還不禁拿起手機拍照。

川普雕像的頭部被漆成金色，上半身穿著川普標誌性的西裝外套並搭配白襯衫和紅領帶，下半身則是穿著美國國旗運動短褲和人字拖，右手拿著美國憲法，左手拿著一根魔法棒。

據報導，該座雕像是由藝術家澤根（Tommy Zegan）所創作，以回應多件嘲諷川普的藝術作品。澤根表示，「兩年前當我看到那些川普裸體和川普如廁的雕像時，我認為我能做得更好」，並表示雕像由不鏽鋼製成，屬於博物館級別的，希望這座雕像最終能在川普的總統圖書館中展出。

澤根解釋，雕像各方各面都具有象徵意義，像是西外和領帶代表川普是專業人士，還是個商人，紅色領帶象徵他是共和黨人，（褲子）的紅白藍色象徵他是愛國者，但人字拖和短褲代表他已經退休了，現在應該在海灘上。

當被問及是否希望川普2024年再戰白宮時，澤根強調，「當然，我會欣喜若狂。如果他希望事情發生，那就會發生」。

川普 西裝 圖書館

延伸閱讀

冷落、翻舊帳 美給沙國王儲下馬威

戴琪亦步亦趨 謹慎與拜登同步

紐時：CPAC成了川普頌揚大會 克魯茲、龐培歐成焦點人物

檢察官拿到川普稅務資料了！多達數百萬頁 但不能公開

相關新聞

好夯！川普卸任後首場演說在即 CPAC會場驚現金色川普雕像

美國保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference，CPAC）25日...

女神卡卡2隻法鬥被搶 洛城警方證實已安全尋回

國際巨星女神卡卡的溜狗人24日晚間在美國加州洛城遭到槍擊，兩隻法國鬥牛犬科吉與古斯塔夫也被當街搶走。警方26日表示，兩隻...

靠影片字幕自學！販毒坐牢15年 拚進史丹佛大學

一名美國高中生曾因販毒被判刑服監15年，他在獄中靠著家人寄來教育影片的字幕自學，發憤圖強唸書，現在39歲的他是史丹佛大學...

UCLA體操隊穿黑金戰袍 亮拳頭支持BLM

加州大學洛杉磯分校（UCLA）女子體操隊近日發表黑金色系戰袍，衣袖上繡有拳頭，表達對「黑人的命也是命」（BlackLiv...

葉倫：美國將撤除全球數位稅主要障礙

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天告訴20國集團（G20）財長，華府將撤除全球數位稅中有爭議性條款，為達成...

紐約州長古莫遭控性騷 民主黨自家人籲全面調查

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）遭前助理指控性騷擾，愈來愈多政治人物呼籲調查此事，紐約市長白思豪今天也出面表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。