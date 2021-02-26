CNN：川普謀畫復仇記 2022年期中選舉先秀實力

前總統川普卸任後定居佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)一個多月裡，表面上看來似乎花很多時間逍遙打高爾夫球，還對球伴及朋友透露球技大增，然而，消息人士透露，川普其實積極籌畫要推出一場「復仇記」，戰略大綱則是先在2022年期中選舉牛刀小試展現實力，接下來在2024年大選再度問鼎白宮。

美國有線電視新聞網(CNN)25日報導，川普位於海湖莊園裡的辦公室，就是他謀求重返江湖的「戰情室」。川普通常每天一早便到川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)打球，高爾夫球車就成了他接聽電話的「行動辦公室」。消息人士表示，川普近來最常對球伴及友人自誇的話題為，20碼開球已經越練越好，明顯進步。

知情人士透露，川普眼前除了設法阻止正在進行中的各種犯罪調查，最主要的目標便是再戰2024年。川普不排除再度參選總統的原因在於持續掌握政治影響力，保住造王者(kingmaker)地位、川普打算透過2022年期中選舉，一口氣對批評者及支持者同時證明，唯有他才是共和黨最有權力的操盤者，這個周末將於奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)年會演說中，川普將提醒共和黨員要明白這一點。

共和黨選舉策略顧問海耶(Doug Heye)分析，未來幾個月將看到越來越多共和黨員設法爭取川普支持，或者針對曾經背離而嘗試尋求川普原諒。海耶指出，對許多共和黨人來說，對川普的效忠從來不曾停止，川普當年參選時曾大膽賭注共和黨會對他屈服，而不是他屈服於共和黨，「他果然猜對了」。

報導指出，川普的短期目標計畫包括派遣長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)代父出馬，到全美各地鞏固川粉基本盤，為挺川陣營凝聚勢力，挑戰2022年期中選舉。一名知情人士說：「期中選舉展開之後，小唐納‧川普將在競選期間扮演非常積極的角色。」

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)過去曾被視為川普政治事業接班人的首選，但三名友人透露，伊凡卡目前毫無興趣從政，只想好好照顧家庭，而且在川粉基本盤心目中的人氣指數，小唐納‧川普如今早就狠甩伊凡卡‧川普。

小唐納‧川普與女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)過去三年一直在川普競選團隊扮演重要角色，下周也將聯手在海湖莊園為2022年將參選連任的共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)舉辦募款餐會，門票為每人1000元起跳至4000元不等。