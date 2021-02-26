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戴琪：確保陸遵守貿易規則 至於灰色地帶...美創造規則

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。歐新社
美國貿易代表戴琪。歐新社

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）25日出席聯邦參議院財政委員會的任命聽證會，多數參議員關心戴琪如何面對中國大陸挑戰，戴琪說，在例如世界貿易組織（WTO）等規則明確之處，藉助一些可行手段，確保中方說到做到；在規則不明甚至沒有規則的灰色地帶，美國可以與他國合作一起合作創造規則解決問題，這也能讓美國戰略性思考如何應對中國大陸。

幾乎每一位參議員提問時都問到中國大陸，不少人也關注戴琪如何落實拜登政府要求建立半導體產業鍊彈性；戴琪表示，將配合拜登政府，進行跨部會合作檢視現存供應鏈的問題，半導體產業鍊只是其中之一，美國需要整體檢視手上可用的工具和資源。

民主黨籍參議員班尼特（Michael Bennet）詢問，如何與他國合作，確保中共為其重商主義和掠奪行為負起責任，美國手上有什麼可用工具？戴琪表示，首先是國際規範，這是中國大陸自己簽署承諾遵守的，例如WTO的規範，中方要作為大型國際組織的會員國，美國可以透過參與動用執行工具，確保中方說到做到。

此外，戴琪表示，還有很多領域是規則不明甚至沒有規則的灰色地帶，美國可在這些地方與他國合作，選項包括創造新的規則，處理灰色地帶，而且這將帶給美國機會，從戰略角度思考如何應對中國大陸所追求的戰略。

被問到美中第一階段貿易協議，這就是美國現有的協議，中國大陸承諾願結構性改革就要做到，美國樂見其發展；戴琪表示，在美中貿易關係上，美國需要探究所有選項。

至於關稅，戴琪表示，在貿易政策工具箱中，關稅是合法手段，更是美國補救公平貿易的重要部分，有關美國對鋼鋁製品援引貿易擴張法第232條加徵關稅一事，將會在整體貿易政策考量之下，著手解決；戴琪並未承諾要取消前總統川普時代加徵的鋼鋁關稅。

戴琪也提到，WTO的領導階層的確需要改革，若出任美國貿易代表，將與WTO進行對話，討論如何應對世界當前的挑戰。

戴琪 WTO

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