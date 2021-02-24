【德州冰風暴】為何大斷電？比爾蓋茲槓上州長：禍源就是沒做事的你！

上週美國德州發生超級冰風暴，許多地區因此大斷電。對當地天寒地凍沒暖氣的民眾，造成嚴重衝擊。沒想到，這個天災，還讓比爾蓋茲不惜槓上德州州長……

此次冰風暴造成的德州大斷電，一度多達450萬戶沒電可用。天寒地凍之間，數十條人命就這樣被無情奪走。

然而，面對這樣的悲劇，德州州長葛瑞格．艾伯（Greg Abbott）竟把責任推給再生能源。

艾伯表示，德州這次寒流期間，再生能源設備都停工，說明了原來德州就不該搞這些再生能源，乖乖用傳統能源就好。

此論一出，引發喧然大波，連微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都加入戰局！

日前，比爾蓋茲親上《CNN》新聞台接受專訪，不悅地表示，州長這樣的說法非常荒謬，更反譏州政府平日缺乏危機意識，該做的事沒做好，才會釀成這次的慘劇。

這場言論大戰，癥結在哪？到底誰對誰錯？

首先，州長艾伯面對各界詢問停電的真相，他的回應是都得怪再生能源。

因為他看了德州電力可靠性委員會（Electric Reliability Council of Texas, ERCOT）提出的一份報告，發現這次寒流期間，是風電渦輪結冰停工，引發配電系統跟著故障，可供發電的天然氣機組又不夠用所致。從這些狀況看來，再生能源不值得信賴。

曾在去年大選公開挺川普的州長艾伯，也藉機批評新任總統拜登的「綠色新政」對美國恐是一項致命政策。

州長有意誤導民眾

事實，並不全是州長說的這樣。

ERCOT委員會後來又出具一份新的報告，指出天然氣機組才是引發配電系統故障的主因。外界人士懷疑，一向討厭再生能源的德州州長刻意略過不提，想誤導民眾。

也因此，比爾蓋茲在《CNN》受訪時，首先就鄭重多次澄清說，從這次事件的各類證據看來，導致配電系統故障、大斷電的肇因，真的不是風電設備，是天然氣機組。

這些機組原本可以因應氣候變遷可能引發的各種衝擊，事前做防凍裝置等改善，但是德州政府嫌成本太高沒做，這才是引發民眾傷亡、造成悲劇的禍首。

批德州政府沒危機感

除此之外，蓋茲指出，這次極端寒流下，德州連核電廠也因感應器故障而停工。顯然政府平日對極端氣候缺乏危機意識，沒有想過要針對供電做好完整的防範，才會讓設備一個接一個故障。

至於拜登的「綠色新政」，比爾蓋茲則相當支持。

他指出，現在美國的再生能源佔所有發電比例還很低，根本不到過分依賴的程度，應該還可以積極增加。

只是，當問到他自己投資的氣候變遷相關標的，他坦承失敗率高達八成。即便曾有成功創立微軟帝國的經驗，他認為現階段要把這些創新技術推向成功，仍很辛苦。

難怪，比爾蓋茲表示過，再生能源還沒完善前，先進核電仍是可以考慮的選擇，他並曾投資核能廠。

看來，雖然州長說法有缺陷，現階段，要仰賴商業化不易的再生能源來救地球，也有點緩不濟急。就看看美國拜登政府，在這次寒流衝擊學習經驗後，怎麼兩相權衡取其輕了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.2.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）