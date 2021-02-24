快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

【德州冰風暴】為何大斷電？比爾蓋茲槓上州長：禍源就是沒做事的你！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
德州州長艾伯特。(美聯社)
德州州長艾伯特。(美聯社)

上週美國德州發生超級冰風暴，許多地區因此大斷電。對當地天寒地凍沒暖氣的民眾，造成嚴重衝擊。沒想到，這個天災，還讓比爾蓋茲不惜槓上德州州長……

此次冰風暴造成的德州大斷電，一度多達450萬戶沒電可用。天寒地凍之間，數十條人命就這樣被無情奪走。

然而，面對這樣的悲劇，德州州長葛瑞格．艾伯（Greg Abbott）竟把責任推給再生能源

艾伯表示，德州這次寒流期間，再生能源設備都停工，說明了原來德州就不該搞這些再生能源，乖乖用傳統能源就好。

此論一出，引發喧然大波，連微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都加入戰局！

日前，比爾蓋茲親上《CNN》新聞台接受專訪，不悅地表示，州長這樣的說法非常荒謬，更反譏州政府平日缺乏危機意識，該做的事沒做好，才會釀成這次的慘劇。

這場言論大戰，癥結在哪？到底誰對誰錯？

首先，州長艾伯面對各界詢問停電的真相，他的回應是都得怪再生能源。

因為他看了德州電力可靠性委員會（Electric Reliability Council of Texas, ERCOT）提出的一份報告，發現這次寒流期間，是風電渦輪結冰停工，引發配電系統跟著故障，可供發電的天然氣機組又不夠用所致。從這些狀況看來，再生能源不值得信賴。

曾在去年大選公開挺川普的州長艾伯，也藉機批評新任總統拜登的「綠色新政」對美國恐是一項致命政策。

州長有意誤導民眾

事實，並不全是州長說的這樣。

ERCOT委員會後來又出具一份新的報告，指出天然氣機組才是引發配電系統故障的主因。外界人士懷疑，一向討厭再生能源的德州州長刻意略過不提，想誤導民眾。

也因此，比爾蓋茲在《CNN》受訪時，首先就鄭重多次澄清說，從這次事件的各類證據看來，導致配電系統故障、大斷電的肇因，真的不是風電設備，是天然氣機組。

這些機組原本可以因應氣候變遷可能引發的各種衝擊，事前做防凍裝置等改善，但是德州政府嫌成本太高沒做，這才是引發民眾傷亡、造成悲劇的禍首。

批德州政府沒危機感

除此之外，蓋茲指出，這次極端寒流下，德州連核電廠也因感應器故障而停工。顯然政府平日對極端氣候缺乏危機意識，沒有想過要針對供電做好完整的防範，才會讓設備一個接一個故障。

至於拜登的「綠色新政」，比爾蓋茲則相當支持。

他指出，現在美國的再生能源佔所有發電比例還很低，根本不到過分依賴的程度，應該還可以積極增加。

只是，當問到他自己投資的氣候變遷相關標的，他坦承失敗率高達八成。即便曾有成功創立微軟帝國的經驗，他認為現階段要把這些創新技術推向成功，仍很辛苦。

難怪，比爾蓋茲表示過，再生能源還沒完善前，先進核電仍是可以考慮的選擇，他並曾投資核能廠。

看來，雖然州長說法有缺陷，現階段，要仰賴商業化不易的再生能源來救地球，也有點緩不濟急。就看看美國拜登政府，在這次寒流衝擊學習經驗後，怎麼兩相權衡取其輕了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.2.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

德州 再生能源 比爾蓋茲 寒流 拜登

相關新聞

【德州冰風暴】為何大斷電？比爾蓋茲槓上州長：禍源就是沒做事的你！

上週美國德州發生超級冰風暴，許多地區因此大斷電。對當地天寒地凍沒暖氣的民眾，造成嚴重衝擊。沒想到，這個天災，還讓比爾蓋茲不惜槓上德州州長……

喜萊莉柯林頓的新樂趣 她開始寫驚悚小說了

喜萊莉·柯林頓也開始寫小說了，這位懸疑小說迷23日發表聲明表示，她正與小說家朋友路易絲·潘妮(Louise Penny)...

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

拜登總統伉儷26日將赴受冬季風暴重創的德州，勘查災情；為協助德州災民，聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria O...

消費提升、確診降 美國復甦露曙光

最糟的時刻已經過去？美國政府23日公布2月的消費者信心指數從88.9上升至91.3，而美國近6周的確診人數已明顯下降，而聯準會主席鮑威爾也再次向市場保證會維持QE且不讓通膨失控，再加上拜登政府所提出的1.9兆紓困，都讓大家對美國復甦保持樂觀。不過這項指數未納入德州冰風暴的影響，以及外界擔心的變種病毒。

德州酷寒災情慘 拜登伉儷將視察災區

美國總統拜登伉儷26日將前往德州視察災情，這是他上任以來，第一次視察天災災區。德州遭冬季風暴肆虐，數百萬人斷水斷電，災情...

防堵施壓更名中國台灣再發生 美議員將打擊陸言論審查

路透報導，美國參議員默克利（Jeff Merkley）表示，兩黨參議員最快本周三（24日）將恢復立法，對抗中國大陸對美企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。