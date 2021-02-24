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消費提升、確診降 美國復甦露曙光

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國2月的消費者指數中止連3個月下跌，從88.9回升至91.3。（Photo from pixnio）
美國2月的消費者指數中止連3個月下跌，從88.9回升至91.3。（Photo from pixnio）

最糟的時刻已經過去？美國政府23日公布2月的消費者信心指數從88.9上升至91.3，而美國近6周的確診人數已明顯下降，而聯準會主席鮑威爾也再次向市場保證會維持QE且不讓通膨失控，再加上拜登政府所提出的1.9兆紓困，都讓大家對美國復甦保持樂觀。不過這項指數未納入德州冰風暴的影響，以及外界擔心的變種病毒。

疫情減緩消費增

根據《半島電視台》報導，美國的2月消費者信心指數從88.9提升至91.3，終結了連3個月下降的趨勢。信評機構穆迪資深經濟學家史威特表示，疫苗施打速度比想像中快，加上拜登將推動大規模紓困政策，未來如果達到群體免疫，將有更大量的消費需求出現。

美國每周新冠肺炎的確診人數已連6周下降，平均每日確診與住院人數也創下感恩節與耶誕節後的新低，不過美國的公衛專家仍擔心來自英國、南非與巴西的變種病毒讓美國疫情產生變數，且美國近日的確診死亡人數超過50萬人，已超過越戰的死亡人數，不能有一絲鬆懈。

持續低利率政策

雖然許多資訊看來正面，但在經濟上大規模的財政與貨幣政策恐加劇美元通膨，鮑威爾在出席國會聽證時也向國會保證，聯準會將繼續維持低利率的政策，並透過購買債券讓更多錢流入實體經濟，美國去年2月的消費信心指數為132.6，尚未恢復到水準以前，政策不會輕易喊停。

美國勞動市場差指數也從1月的-2.5提升到0.7，這代表就業機會開始穩定成長，不過美國自12月創造22.7萬個工作機會後，1月僅新增4.9萬個工作機會，而目前因為疫情損失的2220萬工作機會中，已經有1230萬個機會已經恢復。

《市場觀察》提到，23日美股也因此受鼓舞，道瓊指數上漲0.05%、標普500則上漲0.13%，聯準會對整體的經濟預測目前是較溫和、正向的腳步。

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