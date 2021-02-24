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防堵施壓更名中國台灣再發生 美議員將打擊陸言論審查

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國參議員默克利帶頭提出立法，打擊中國大陸對美企的言論審查。（路透）
美國參議員默克利帶頭提出立法，打擊中國大陸對美企的言論審查。（路透）

路透報導，美國參議員默克利（Jeff Merkley）表示，兩黨參議員最快本周三（24日）將恢復立法，對抗中國大陸對美企進行言論審查的做法。國會這項新舉措是要讓中國為其努力壓制國外批評聲音的做法負責。

美國官員曾抱怨說，中國大陸政府不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，影響涵蓋從連鎖飯店、航空業到好萊塢電影製片廠等產業，藉此抑制對中國共產黨的反對聲音。

舉例來說，在2018年，中國大陸政府強迫全球航空公司和連鎖飯店網站更改對台灣的國籍欄目，不可把台灣列為「國家」、「國籍」欄目，以暗示台灣是中國的一部分。

另一個例子是，NBA休士頓火箭隊球隊總經理莫雷發出推文香港的民主抗爭活動後，NBA賽事2019年在中國大陸停止轉播一年。

此外，美國前司法部長巴爾（William Barr）去年表示，好萊塢電影公司經常屈服於壓力並審查自己的電影，以「討好」中國大陸這個全球最大的電影市場。

即將成為美國國會及行政當局中國委員會主席的默克利表示：「我們必須監督和處理中國大陸對美國民眾和企業審查和恐嚇的影響，這樣我們就能夠制定策略來捍衛這種基本自由，並對壓制和破壞這種自由的人追究責任。」

這項法案由共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、康寧（John Cornyn）和民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）共同提出。2019年曾有類似法案提出，但陷入停滯。

新審查法案將要求美國總統設立一個隸屬國安會的跨部門工作小組，以監督和處理中國大陸對美國民眾和企業進行的言論審查或威脅。

據路透看到的擬議立法的副本，將責成提出一份報告，建議那些產業的言論表達問題變得尤其嚴重，包括媒體與電影產業。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二表示，他已指示議員研擬一套措施以因應中國崛起。

一名參與這項法案的民主黨參院助理表示，制定草案的議員了解這對企業是個敏感議題，他們並不想讓「經濟脅迫的受害者」背黑鍋。

他說：「我們希望幫助美國政府聚焦處理這個問題。在某種意義上，我們試圖協助保護企業避開壓力，而不是進一步讓情勢升溫。」

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