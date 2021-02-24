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帶2歲兒搭地鐵遭毆打 她心寒：滿座車廂竟無人救援

聯合新聞網 / 綜合報導
女子帶2歲兒搭乘曼哈頓地鐵C線遭毆打。圖／取自nypost
女子帶2歲兒搭乘曼哈頓地鐵C線遭毆打。圖／取自nypost

美國一名21歲女子本月20日跟2歲兒子在曼哈頓搭地鐵時，兒子遭一名乞丐毆打，女子向在場民眾大喊：「有沒有人來幫我！」滿座車廂卻沒人伸出援手令她感到心寒。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，事情發生在下午3點過後，女性乞丐在車廂內逐一向乘客討錢，她向一名男性乘客要了20美元（約合新台幣560元）後，便向這位不願具名的女子乞討。

女子說她當時以背巾抱著孩子，向女乞丐說：「女士，能否請你保持6英尺的距離（美國規定的安全社交距離，約183公分）？」女乞丐踩了女子一腳，女子趕緊抽腳以保護兒子。

沒想到女乞丐竟轉過身毆打兒子數次。女子表示女乞丐沒有打她，在地鐵抵達下一站時就逃逸無蹤，但當時竟沒人試圖攔下她。

女子提到兒子患有氣喘，事發後兒子的臉和耳朵受到輕傷，且承受很大的心理創傷，「還不讓我碰他的臉。」

紐約市警察局至今仍在尋找攻擊小孩的女乞丐，消息來源指稱女乞丐體格強壯、四十多歲、脖子上有刺青且理平頭。女子則說自己永遠不會忘記對方的長相，「她看起來很邪惡。」

社交距離 警察 紐約 車廂

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