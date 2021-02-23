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捲土重來？美媒：川普將宣告參選2024年總統大選
美國媒體報導，美國前總統川普28日將在佛州的「保守黨政治行動會議」（CPAC）上發表卸任後首場演說，將向支持者宣布，自己是共和黨「2024 年（大選）的推定提名人選」。
川普將在佛州奧蘭多的保守政治行動會議發表演說，內容將著眼共和黨的未來。美國媒體Axios報導，一名不具名的消息來源說，這是「力量的展現」，釋出「我也許沒有推特或橢圓形辦公室，但現在仍是我當家」的強烈訊息。
川普的親信米勒（Jason Miller）則說，「川普實際上就等於共和黨。當你攻擊川普總統，你就是在攻擊草根共和黨人」。
近期不斷有傳聞川普要自組新政黨，蘇福克大學（Suffolk University）和今日美國報21日發布最新民調指出，如果川普籌組新黨，有46%受訪共和黨人願意拋棄共和黨並加入，僅27%的人表示會留守共和黨。
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