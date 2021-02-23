伊凡卡不選佛州參議員 特朗普2024年東山再起？

（德國之聲中文網）特朗普卸任美國總統一職之後，除了特朗普夫婦，他的女兒伊凡卡一家也搬到了佛羅裡達。外界有很多猜測，認為伊凡卡將競選2022年佛州參議員。不過據《紐約時報》報道，幾周前伊凡卡同共和黨現任佛羅裡達參議員盧比奧進行過談話。伊凡卡表示支持盧比奧在2022年謀求連任。

上周六（2月20日），特朗普二兒子埃裡克‧特朗普（Eric Trump）的妻子勞拉‧特朗普（Lara Trump）在接受美國福克斯電視台採訪時說：「他（特朗普）跟我們說，要堅持下去。對他來說還沒有結束呢。他還暗示，他可能在2024年重新參加總統大選。」

勞拉‧特朗普的這番表述給外界對於特朗普會不會在2024年捲土重來的猜測又添加了一把柴火。

勞拉‧特朗普還在採訪中說，特朗普是共和黨的領袖。為了謀求對2022年國會改選以及此後其它選舉的支持，所有人都得請特朗普出面幫助。

本周，特朗普將在保守派政治行動會議(CPAC)上亮相發言，闡述共和黨未來發展的設想。這也將是特朗普卸任之後首次公開露面出席活動。

謀求連任失敗之後，特朗普已經籌集了數百萬美元的捐款，他可以用這些錢來支持與他關係密切的候選人，以確保他卸任之後仍保持影響力。

一段時間以來也不斷有傳聞稱，特朗普的兒媳勞拉可能競選北卡羅萊納州參議員。

洪沙/達揚 （德新社）

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