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德州電費暴衝 州長下令停收

經濟日報 / 編譯葉亭均黃嘉洵／綜合外電
德州居民靠生火取暖。（美聯社）
德州居民靠生火取暖。（美聯社）

德州過去一周歷經超級暴風雪襲擊，數百萬戶大停電，許多民眾挨餓受凍也就算了，現在還接到令人嚇傻的電費帳單，有人20天電費超過2,700美元，甚至有用戶電費暴衝至台幣22萬元。德州州長已下令，將暫時禁止電力公司向客戶收費，或因未繳費而斷電。

在製造業擔任人資主管的36歲的休士頓居民奧斯特倫表示，他本月20天被收取2,738.66美元（約新台幣76,469元）電費，遠高於1月整個月的129.85美元。

部分德州電力用戶見到電費帳單飆漲。（歐新社）
部分德州電力用戶見到電費帳單飆漲。（歐新社）

奧斯特倫是Griddy能源公司的客戶，該公司根據批發電力市場的即時電價收費，因此是浮動電價，上周末就見到發生電價飆漲的問題，甚至敦促零售客戶改使用另一家電力公司。

德州州長艾波特21日表示，德州公用事業委員會（PUCT）將暫時禁止電力公司向客戶收費，未繳費的民眾也不能遭斷電。他補充，當局將趁此空檔找方法保護消費者，並指出處理電力帳單和電費飆漲問題，是德州立法當局的當務之急。

不過Griddy也澄清，就算消費者的電費飆漲，電力公司也沒賺到錢。

德州 電價 停電

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