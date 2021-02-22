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天價電費惹眾怒 德州長下令電力公司暫緩收電費

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
德州電費在暴風雪期間飆漲，甚至傳出有人收到相當於台幣22萬元的電費帳單。美聯社
德州電費在暴風雪期間飆漲，甚至傳出有人收到相當於台幣22萬元的電費帳單。美聯社

百年暴風雪造成德州數百萬戶大停電，州長艾波特（Greg Abbott）21日表示，當地電力監管機構將暫時禁止電力公司向客戶收費，或因未繳費而停止供電。

路透報導，艾波特20日與州議員召開緊急會議，處理許多民眾反應短短數日內收到來自電力公司高達上千美元的電費帳單，艾波特會後告訴記者：「德州人多日來面對刺骨寒風且無電可用，不應再負擔天價電費。」

艾波特表示，德州公用事業委員會（PUCT）將要求電力公司暫緩向民眾寄送電費單，並實施暫行禁令，防止民眾因未繳費而遭斷電。他補充，當局將趁此空檔找方法保護消費者，並指出處理電力帳單和電費飆漲問題，是德州立法當局的當務之急。

德州的電力市場高度開放，民眾可以自行選擇電力公司。部分電力公司以批發價格提供電力，電費隨需求而調整，因此電費在暴風雪期間飆漲；部分德州民眾短短五日內的電費就高達5,000美元（約新台幣14萬元），甚至傳出有人收到相當於台幣22萬元的電費帳單。

停電 德州

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