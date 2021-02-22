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德州暴風雪斷電害11歲童「活活凍死」 母向電力公司求償28億

聯合新聞網 / 綜合報導
德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，許多人家無電可用。 美聯社
德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，許多人家無電可用。 美聯社

強烈暴風雪侵襲美國南方的德州，導致至少有400萬人受影響，再加上因氣溫驟降至零下20度，使多處住家斷水斷電，災情慘重。其中，便有一位11歲男童疑似因斷電無法開暖氣，竟活活被凍死，而該男童的母親也向當地電力公司提出告訴，求償1億美元（約台幣28億元）。

據《ABC》報導指出，11歲居住於德州的潘內達（Cristian Pineda）因家中斷電，再加上溫度驟降至零下，使潘內達只能跟3歲的弟弟在房間裹上厚毛毯取暖，沒想到隔天醒來卻發現已被活活凍死。對此，男童的母親瑪莉亞（Maria Pineda）以兒子不當死亡的原因向德州的杰斐遜縣地方法院提出訴訟，指控政府「為牟取暴利，忽視人民的福利」，才忽略先前對於冬季電力設備改善的建議。

對於潘內達遭活活凍死的憾事，他的家人認為主因是當時溫度驟降，使許多住家斷水斷電，男童才在沒有暖氣的狀況下被凍死，瑪莉亞表示，她已向德州兩大電力公司Entergy和ERCOT提出告訴，求償1億美元。但目前官方的驗屍報告尚未出爐，仍有待相關單位查實真相。

對此，遭控的電力公司Entergy在聲明中指出，「我們對社區逝去的生命深感悲痛，由於訴訟尚未結束，因此無法置評」；而ERCOT則表示，「我們的心將與過去一周遭受痛苦的德州人同在，一旦訴訟完成，我們將作出相應的回覆」，並在15日為避免災難性的「全州」停電，選擇中斷46％的私人發電。

停電

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