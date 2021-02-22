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酷寒讓電費暴衝至22萬元！ 德州居民收到帳單嚇傻

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酷寒讓電費暴衝至22萬元！ 德州居民收到帳單嚇傻

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
德州居民拖著行李在雪中行走。（美聯社）
德州居民拖著行李在雪中行走。（美聯社）

德州過去一周歷經北極冷氣團襲擊，數百萬戶大停電，許多民眾挨餓受凍，一些德州居民有幸還有電力可使用，但現在接到帳單後卻嚇傻了，有人20天電費超過2,700美元，相當於近台幣8萬元，甚至有用戶電費暴衝至台幣22萬元。

在製造業擔任人資主管的36歲的休士頓居民奧斯特倫（David Astrein）表示，他本月20天被收取的電力費用為2,738.66美元（約新台幣76,469元），遠高於1月整個月129.85美元的電費。他家有三個房間，夫妻倆先前為了省電，停止使用洗碗機、洗衣機和烘衣機，夜晚盡可能少開燈，但為了5個月大的兒子而開著電暖爐。

根據奧斯特倫家所屬的電力公司Griddy Energy，他本月的電費帳單將超過3,000美元（約8.4萬台幣）。

在冰風暴襲擊德州後，奧斯特倫只是面臨天價電力帳單的一群消費者之一。許多民眾把帳單貼上社群媒體「討拍」，甚至有用戶的電費高達8,000美元（約22.3萬台幣）。

根據他們的螢幕截圖，這些電力用戶都是Griddy Energy的用戶，該電力公司有獨特的業務模式，電費是根據批發電力市場的即時電價收取，因此是浮動電價。

Griddy Energy上周末就見到發生電價飆漲的問題，甚至敦促零售客戶改使用另一家電力公司。截至21日，已有20%的客戶切換至其他家電力公司，但奧斯特倫並沒有這麼做。

奧斯特倫在電話中受訪時表示：「我們仍使用Griddy並承受這般天文數字般的價格。德州應對這樣情況的整個計畫完全失敗，現在讓這些使用Griddy這類電力方案的消費者面臨財務緊急狀況。」

不過Griddy也澄清，就算消費者被收取的電力費用飆漲，電力公司也沒賺到錢。

Griddy的執行長Michael Fallquist表示：「我要強調的是，在這張2,738.66美元的電費帳單中，Griddy只賺到6.48美元。我們一個月只賺9.99美元，其他費用都流到他處了。」

部分德州電力用戶見到電費帳單飆漲。（歐新社）
部分德州電力用戶見到電費帳單飆漲。（歐新社）
德州居民靠生火取暖。（美聯社）
德州居民靠生火取暖。（美聯社）

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