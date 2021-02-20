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德州遇暴雪襲擊 拜登：全力協調救災 下周可能前往勘災

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。 歐新社
美國總統拜登。 歐新社

美國德州近日遭遇暴風雪襲擊，700萬人面臨斷水斷電，已有21人死亡。美國總統拜登19日在白宮透過視訊發表慕尼黑安全會議演講後表示，他將盡快針對德州簽署重大災難聲明，授權全國救災管理局(FEMA)動用聯邦資源協助；他也計畫在不加重地方政府負擔的狀況，下周訪問德州。

拜登表示，他昨晚與共和黨籍的德州州長艾伯特(Gregg Abbott)通話，確定將簽署另一份重大災難聲明，以協調當地需要的資源。

拜登表示，就如同他競選時所說，他要當全美國人的總統，不分共和黨或民主黨，這是對全體美國人的承諾，因此當相關機構準備好聲明，他會立即簽署。

被問到是否將訪問德州，拜登表示，答案是肯定的，他預計在下周造訪，但不能成為一個負擔，若確定總統訪問當地不會造成負擔，就會這麼做，他預計下周作出決定。

拜登 共和黨

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