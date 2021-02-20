克魯曼評德州大斷電：能源政策謬誤卻牽拖風電

極端寒流侵襲美國南部，導致德州冰封大斷電數日。該州共和黨政治人物怪罪再生能源，特別是風力發電和太陽能，是造成全州輸電網癱瘓的禍首。紐約時報專欄作家克魯曼則痛批這根本是一派謊言。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文批評，保守派政治人物眼看這場災難如此嚴重，連忙推卸責任，不僅不承認是該州長期執政的共和黨政策疏失種下惡因，還推說是綠色能源造成德州電網癱瘓、激進的環保人士要為數百萬人摸黑受凍負責。

克魯曼形容，這不是普通的政治瀆職，簡直可與1月6日暴民攻占國會大廈卻栽贓給反法西斯人士相提並論—同樣是睜眼說瞎話，不僅要卸責，還想把政敵妖魔化，再次凸顯美國保守主義的道德淪喪與智識崩壞。

真相其實簡單明瞭。如同美國其他許多州，德州的電力市場也局部自由化，但解除管制程度比別處深遠。尤其德州選擇走跟別州不同的路，不實施獎勵措施來鼓勵電力公司擴充備用發電容量，以備緊急之需。這麼做在平時會導致電力成本較便宜，但萬一出差錯，整個電力系統可能很脆弱。

德州當局也漠視極端寒流相關風險。2011年一波寒流也曾導致德州數百萬居民無電可用，聯邦能源監管委員會（FERC）於是敦促德州為境內發電廠做好防寒防凍措施，但德州只落實一部分建議措施。

於是這場冰風暴來襲，暴露出德州電力系統不堪一擊。由於電網因應極端嚴寒的準備不足，故障點層出不窮。最大問題出在天然氣輸送上，因為極度低溫造成天然氣管線急凍，而天然氣發電是該州冬季電力的主要供應來源。這也不只是電燈不亮的問題，許多家庭無法使用電暖器設備，或許會導致不少寒害凍死悲劇。

因此，克魯曼指出，德州遭遇的雖是自然災害，但若不是重大政策謬誤，災情不會這麼嚴重。但從德州州長艾波特以降的官員非但不擔起責任，反倒在右翼媒體助陣下，把罪過推給綠能，特別是風電。

德州的風力發電的確供應大量電力，儘管仍只占該州總發電量一小部分，但那不是因為德州是由激進環保人士主政（德州？開玩笑！），而是因為當今在風力充足的地方，例如德州，風力渦輪發電機已成為具成本效益的能源來源。

的確，德州防寒不周的風力發電機也在極端寒冷下停擺，但那反映的是該州能源設施普遍的問題，天然氣設施最為嚴重。

那麼，保守派人士和媒體為何傾全力歸咎於風電？

克魯曼說，答案很明顯：攻擊風電，既可讓德州民選官員推卸政策疏失之責，還能取悅當地化石燃料既得利益者（兼共和黨政治人物一大政治獻金來源）；同時，既然進步派人士傾向支持再生能源，攻擊綠能也可順便嫁禍給自由派人士；而這一切都與否認氣候變遷的基調吻合。

扯出如此明顯的謊言，還能全身而退嗎？答案是肯定的。因為在當前這種「後真相」（post-truth）政治環境，有三分之二的共和黨人相信暴民攻占國會大廈是反法西斯人士所為，再向這些基本盤傳播有關德州斷電災難的不實說法，把風電妖魔化，有如小朋友扮家家酒般簡單。