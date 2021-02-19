拜登將登慕尼黑安全會議 呼籲歐洲民主夥伴共抗獨裁

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國總統拜登19日將在慕尼黑安全會議上發表視訊演說，根據白宮提供的事前摘要，拜登表示，包括歐洲與美國，民主發展正遭遇攻擊；從第四次工業革命到全球疫情大流行，民主與獨裁激辯誰才是最好的治理方式，民主必將獲勝。

拜登表示，「有些人爭辯『專制是世界領導人的最佳前進方向』，還有一些人認為『理解民主對於應對這些挑戰至關重要』，歷史學家將細察並寫下這一刻。」

拜登表示，「我們必須為人民證明民主仍在，這是我們激勵人心的任務，我們必須捍衛它、鞏固它、更新它，證明我們的形式不是歷史遺物。若我們與民主夥伴共同以實力和信心合作，我知道我們將迎接每個挑戰，並超越每個挑戰者。」

這是拜登就任總統後，首度在慕尼黑安全會議上發表演說。

拜登 慕尼黑 疫情

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