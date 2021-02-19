快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德州三星廠區斷電停工 研調：影響全球12吋總產能1~2%

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

配合德州政府因應暴風雪的配電措施，三星（Samsung）位於德州奧斯汀的晶圓廠Line S2在當地時間周二(2月16日)開始進行部分斷電停工，根據TrendForce旗下半導體研究處調查，三星Line S2月產能占全球12吋總產能約5%，這次受影響產能將占全球12吋總產能約1~2%。

TrendForce表示，由於當地公用事業奧斯汀能源提早進行斷電通知，因此三星工廠斷電事件並非突發意外；根據TrendForce旗下半導體研究處調查，實際受影響的時間仍須持續觀察氣溫回升的情況，在預估氣溫將於周五(2月19日)逐步回暖並階段性恢復供電的前提下，初步判斷完全復工約需至少一周。

TrendForce指出，該廠主要14/11nm產能以生產Qualcomm 5G RFIC為主，其餘65~28nm產能則分配給自家System LSI產品；此外，Tesla及Renesas等車用半導體也有在此廠生產。

儘管三星已有針對停電提前進行因應措施，目前觀察並無晶圓損壞報廢，僅部分產品需面臨交期延長的情況，但在各項半導體終端需求仍然強勁，加上車用半導體需求吃緊，導致晶圓代工各製程產能多半一片難求的市況下，交期延長更為市場增添緊張氛圍。

值得注意的是，該廠雖已停止製造NAND Flash，但仍為三星LSI投產14~40nm NAND Flash/SSD controller的廠房之一，由於投片量不高，加上已提前做好準備，因此僅會導致交期小幅延長，對於整體的產出不會有顯著影響。

但是，目前PC OEM及data center客戶已陸續準備議價，其他主要供應廠已有反應controller IC供給受限的狀況，儘管本次事件對其NAND Flash/SSD controller生產衝擊不大，仍可能有在議價時因急於追料而接受漲價的情況。

TrendForce表示，雖維持第2季client SSD大致持平、enterprise SSD小跌的預期，但不排除在部分客戶接受漲價後，促使價格走勢更趨正面的可能。

半導體 漲價 停電

延伸閱讀

NBA／德州遭遇惡劣天氣 獨行俠vs.火箭之戰被迫延期

冰風暴讓德州電網大停電 百年酷寒癱瘓火電與再生能源

德州酷寒奇景！馬桶凍出「鐘乳石冰」、魚缸直接變冰塊

德州「明天過後」：水電冰封的酷寒求生記

相關新聞

德州三星廠區斷電停工 研調：影響全球12吋總產能1~2%

配合德州政府因應暴風雪的配電措施，三星（Samsung）位於德州奧斯汀的晶圓廠Line S2在當地時間周二(2月16日)...

就職典禮穿搭走紅 賀錦麗繼女為紐約時裝週走秀

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的繼女艾拉（Ella Emhoff）因在上月總統就職典禮中的穿搭而走紅，她...

德州「明天過後」：水電冰封的酷寒求生記

受到極端氣候影響，以乾燥炎熱聞名的美國德州在過去幾天之內出現攝氏－18°C的酷寒。異常低溫的突襲癱瘓德州的電力設施，導致約200萬居民被迫在寒冷和黑暗中度過，目前已知21人因此死亡。而氣候不見回暖，且有可能一直持續到週末，當地情況——大停電導致部分家庭擠在車內、水管破裂、汽油短缺等——跟著持續惡化。此外，目前更棘手的問題也在於：部分德州地區的供水系統開始中斷。在缺電又缺水的狀況下，德州居民接下來幾天該如何度過這場寒冬？

葉倫堅持1.9兆美元刺激計畫的必要性 正評估對陸關稅

美國財政部長葉倫表示，儘管零售銷售近來表現強勁且美股創新高，美國經濟仍需要1.9兆美元的紓困計畫。她也表示，川普政府對中...

德州深陷暴風雪所苦 參議員克魯茲離家度假挨轟

美國聯邦參議員克魯茲在帶著家人離開家鄉德州前往墨西哥度假勝地坎昆（Cancun）後，陷入遭到輿論批判的風暴；他說，他只是...

近40位美議員提法案 助台灣取得世衛觀察員身分

近40位美國眾議員今天共同提出法案，要助台灣重獲世衛觀察員身分。法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。