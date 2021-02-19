葉倫堅持1.9兆美元刺激計畫的必要性 正評估對陸關稅

美國財政部長葉倫表示，儘管零售銷售近來表現強勁且美股創新高，美國經濟仍需要1.9兆美元的紓困計畫。她也表示，川普政府對中國商品徵收的關稅目前將繼續保留，但將在全面評估後研究如何推進。

葉倫接受CNBC訪問時說：「擁有一個能夠因應疫情所帶來痛苦的大型刺激計畫非常重要，做得太少的代價比實施龐大計畫的成本要大得多。」

葉倫指出，與新冠肺炎疫情爆發前相比，仍有超過900萬美國人失業，其中400萬美國人已經完全退出勞動市場。她也指出，長久離開職場者所帶動「一生永久損失」的危險。

周四發布的數據顯示，美國州政府失業救濟計畫的首次申請人數升至四周來最高水平，表明儘管新冠疫情出現緩和跡象，勞動市場仍然遭遇新的挫折。最近一周的首次申請失業救濟人數達86.1萬，不僅遠高於預期，也高於2007-09年衰退期間的最高水準。

眾院計劃在2月26日對總統拜登的刺激計畫進行投票。民主黨試圖在不到四周時間裡通過這項法案。

此外，葉倫告訴CNBC：「目前，我們保留了川普政府施加的關稅……我們未來將評估什麼是我們認為合適的。」被問及關稅措施是否有效時，葉倫有些猶豫，然後表示「我們將進行評估」。

白宮上月已表示，拜登政府將對前總統川普實施的所有國家安全措施進行審查，包括2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議。根據這項臨時協議，中國承諾在兩年內增購2,000億美元的美國商品和服務。但最近一項研究顯示，2020年中國對美國商品的購買規模比中國在貿易協議中承諾的少42%。

葉倫對CNBC說：「我們正在評估應該如何對待中國，但在一系列問題上我們看到存在不公平的做法。」她提到了中國在貿易、強制技術轉讓和補貼高科技產業方面的行為。

她說：「我們希望確保我們真正解決並要求中國履行在這些領域的國際義務。」