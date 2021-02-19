快訊

歷經恐怖7分鐘！NASA毅力號成功降落火星 傳回首張照片

零下18°C！德州「明天過後」 水電冰封的酷寒求生記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫堅持1.9兆美元刺激計畫的必要性 正評估對陸關稅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
葉倫：做得太少的代價比實施龐大計畫的成本要大得多。路透
葉倫：做得太少的代價比實施龐大計畫的成本要大得多。路透

美國財政部長葉倫表示，儘管零售銷售近來表現強勁且美股創新高，美國經濟仍需要1.9兆美元的紓困計畫。她也表示，川普政府對中國商品徵收的關稅目前將繼續保留，但將在全面評估後研究如何推進。

葉倫接受CNBC訪問時說：「擁有一個能夠因應疫情所帶來痛苦的大型刺激計畫非常重要，做得太少的代價比實施龐大計畫的成本要大得多。」

葉倫指出，與新冠肺炎疫情爆發前相比，仍有超過900萬美國人失業，其中400萬美國人已經完全退出勞動市場。她也指出，長久離開職場者所帶動「一生永久損失」的危險。

周四發布的數據顯示，美國州政府失業救濟計畫的首次申請人數升至四周來最高水平，表明儘管新冠疫情出現緩和跡象，勞動市場仍然遭遇新的挫折。最近一周的首次申請失業救濟人數達86.1萬，不僅遠高於預期，也高於2007-09年衰退期間的最高水準。

眾院計劃在2月26日對總統拜登的刺激計畫進行投票。民主黨試圖在不到四周時間裡通過這項法案。

此外，葉倫告訴CNBC：「目前，我們保留了川普政府施加的關稅……我們未來將評估什麼是我們認為合適的。」被問及關稅措施是否有效時，葉倫有些猶豫，然後表示「我們將進行評估」。

白宮上月已表示，拜登政府將對前總統川普實施的所有國家安全措施進行審查，包括2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議。根據這項臨時協議，中國承諾在兩年內增購2,000億美元的美國商品和服務。但最近一項研究顯示，2020年中國對美國商品的購買規模比中國在貿易協議中承諾的少42%。

葉倫對CNBC說：「我們正在評估應該如何對待中國，但在一系列問題上我們看到存在不公平的做法。」她提到了中國在貿易、強制技術轉讓和補貼高科技產業方面的行為。

她說：「我們希望確保我們真正解決並要求中國履行在這些領域的國際義務。」

葉倫 疫情 失業

延伸閱讀

葉倫：美預期中國遵守貿易承諾 目前維持關稅不變

路透報導 美大咖籲拜登設晶片廠

上任近四周後...拜登終與以色列總理通了電話

憂川普「愛用白男」反對…美國防部曾推遲女將軍晉升案

相關新聞

葉倫堅持1.9兆美元刺激計畫的必要性 正評估對陸關稅

美國財政部長葉倫表示，儘管零售銷售近來表現強勁且美股創新高，美國經濟仍需要1.9兆美元的紓困計畫。她也表示，川普政府對中...

德州深陷暴風雪所苦 參議員克魯茲離家度假挨轟

美國聯邦參議員克魯茲在帶著家人離開家鄉德州前往墨西哥度假勝地坎昆（Cancun）後，陷入遭到輿論批判的風暴；他說，他只是...

近40位美議員提法案 助台灣取得世衛觀察員身分

近40位美國眾議員今天共同提出法案，要助台灣重獲世衛觀察員身分。法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會...

重返世衛表誠意 美掏2億美元

美國國務卿布林肯十七日透過視訊在聯合國安全理事會發表演說，呼籲各國合作應對疫情挑戰，包括新冠與在西非復發的伊波拉病毒；美...

打俄疫苗 美駐外官員喊丟臉

華盛頓郵報報導，許多美國外交官派駐在醫療條件較差和新冠疫情嚴重的國家，至少有十三個外國政府有意提供海外美國官員接種其取得...

美暴風雪釀31死 下波又來

全美十七日仍有近三百四十萬人無電可用之際，下一波暴風雪又來襲，約一億人居住地區受影響；暴風雪本周已釀成至少八州卅一人喪命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。