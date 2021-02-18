德州酷寒奇景！馬桶凍出「鐘乳石冰」、魚缸直接變冰塊

美國德州在冬季風暴肆虐下，創下幾十年來最低溫，網路上也出現當地酷寒的照片，除游泳池、水龍頭和馬桶外，甚至連魚缸都直接「結冰」。

德州15日發佈暴風雪警報，部分地區甚至降到攝氏零下18度，讓風電機組扇葉結冰無法運行，導致超過400萬戶家庭斷電，民眾也分享家中暖氣無法使用所出現的各種「酷寒奇景」。

達拉斯（Dallas）居民布萊克（Thomas Black）15日就貼出照片，只見水管因冰凍破裂的漏水流到公寓走廊的吊扇上，竟因低溫結成一根根「冰柱」，讓布萊克感嘆「身為德州人，我可應付不了」。還有人家中的水龍頭和浴缸結凍，馬桶蓋四周出現鐘乳石般的冰柱。

TikTok上也有網友分享自家「魚缸變冰箱」。只見該用戶靠近女兒的魚缸並展示結凍的情況，感嘆裡頭的魚恐怕已「凶多吉少」，後續影片也解釋道，當他們用加熱器「解凍」魚缸後，確認裡頭的金魚已經死了，影片觀看次數超過2600萬。

戶外方面，有人分享德州加爾維斯敦（Galveston）的海灘「積滿白雪」的照片；民宅游泳池變成「天然滑冰場」；洗車場入口則是結滿冰柱、宛如一座「冰雪宮殿」。

美國總統拜登15日宣布，全德州254郡進入聯邦緊急狀態，並授權聯邦部會協調災難救助事宜。