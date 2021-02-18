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德州暴雪動物也難熬 3500隻凍僵海龜擠滿收容所

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
南帕德雷島會議中心目前已收容3500隻海龜，但隨著另一波冷鋒即將到來，有可能會「失去」部分海龜。美聯社
南帕德雷島會議中心目前已收容3500隻海龜，但隨著另一波冷鋒即將到來，有可能會「失去」部分海龜。美聯社

冬季風暴在美國肆虐，破紀錄低溫也導致野生動物性命垂危。許多自顧不暇的熱心德州居民仍在海邊救起凍僵的海龜，送至當地會議中心避寒，期盼等到氣溫恢復時，能順利將牠們送回大海。

德州當地專門收治野生海龜的保育中心「海龜公司」（Sea Turtle Inc.）近日湧入大量受難的海龜，斷電也導致院內溫度無法維持，15日選擇將海龜移動到隔壁的南帕德雷島（South Padre Island）會議中心，該處水電也是17日早上才恢復。

沒想到除了原本的海龜，民眾也陸續送來德州各水域凍僵的海龜，南帕德雷島會議及遊客局執行主任考姆（Ed Caum）17日表示，每15分鐘或更短的時間，就會有卡車或越野車送來1至2隻海龜、有時更多，考姆強調「我們的拖車昨天就已經滿了，分別載有80、100和50隻海龜」。

截至目前，南帕德雷島會議中心已收容3500隻海龜，擠滿地板。考姆不認為牠們已經「獲救」，因為隨著另一波冷鋒即將到來，不知道何時才能將海龜放回海中，部分海龜可能熬不了這麼久。

南部帕德雷島17日下午的氣溫為攝氏4度，考姆指出可能要等到20日、氣溫預計回升至攝氏15度以上後，才能將海龜野放，考姆強調「我們正努力做到最好，盡可能保存更多海龜」。

冬季風暴在美國肆虐，破紀錄低溫也導致野生動物性命垂危，德州熱心居民救起大量「凍僵」的海龜送至當地會議中心，期盼等到氣溫恢復時，能順利將牠們送回大海。美聯社
冬季風暴在美國肆虐，破紀錄低溫也導致野生動物性命垂危，德州熱心居民救起大量「凍僵」的海龜送至當地會議中心，期盼等到氣溫恢復時，能順利將牠們送回大海。美聯社

海龜 低溫 野放

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