聽新聞
test
0:00 / 0:00
德州暴雪動物也難熬 3500隻凍僵海龜擠滿收容所
冬季風暴在美國肆虐，破紀錄低溫也導致野生動物性命垂危。許多自顧不暇的熱心德州居民仍在海邊救起凍僵的海龜，送至當地會議中心避寒，期盼等到氣溫恢復時，能順利將牠們送回大海。
德州當地專門收治野生海龜的保育中心「海龜公司」（Sea Turtle Inc.）近日湧入大量受難的海龜，斷電也導致院內溫度無法維持，15日選擇將海龜移動到隔壁的南帕德雷島（South Padre Island）會議中心，該處水電也是17日早上才恢復。
沒想到除了原本的海龜，民眾也陸續送來德州各水域凍僵的海龜，南帕德雷島會議及遊客局執行主任考姆（Ed Caum）17日表示，每15分鐘或更短的時間，就會有卡車或越野車送來1至2隻海龜、有時更多，考姆強調「我們的拖車昨天就已經滿了，分別載有80、100和50隻海龜」。
截至目前，南帕德雷島會議中心已收容3500隻海龜，擠滿地板。考姆不認為牠們已經「獲救」，因為隨著另一波冷鋒即將到來，不知道何時才能將海龜放回海中，部分海龜可能熬不了這麼久。
南部帕德雷島17日下午的氣溫為攝氏4度，考姆指出可能要等到20日、氣溫預計回升至攝氏15度以上後，才能將海龜野放，考姆強調「我們正努力做到最好，盡可能保存更多海龜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言