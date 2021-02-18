川普二次彈劾又無罪》再無力量制衡總統，美國將永久走上極端？

摘要 1. 美國前總統川普在2月13日二度躲過國會對他的彈劾案，無罪脫身。 2. 過去彈劾被視為制衡總統的重大手段，美國史上第一次和第二次彈劾相隔一百多年。川普卻史無前例地在同一個任期內被彈劾兩次，且都無罪收場。 3. 共和黨人雖譴責川普煽動暴力，行動上卻仍支持川普，背後原因除了害怕丟掉選票，也害怕生命威脅，美國在第二次彈劾川普未過後，政局恐將繼續走向極端。

美國歷史上，有過四次總統彈劾，一個記者要採訪到第一次（1868年）和第二次（1998年）是不可能的，因為中間隔了130年。但是，我卻能在短短一年半，採訪了第三次（2018年底）和第四次總統彈劾（2021年初），兩次都是針對同一個總統——川普。

這兩次彈劾，川普最終雖然都獲美國國會參院判定無罪，不過，在我看來，這將深遠的影響我們所知道的美國。美國，恐怕回不到過去了。

在川普任內最後一周，他正式遭到美國國會眾議院第二次彈劾（impeached），「被彈劾」並不影響總統執政能力，除了影響聲譽，一切如常，只意味一件事，就是國會參議院將啟動彈劾「審判」（impeachment trial）。

審判當中，參院成了法院，參議員成了陪審團，而由少數眾議員組成的「彈劾經理」充當了檢察官的角色，試圖說服參議員定罪總統，只要有三分之二參議員同意，那這總統就遭到定罪，當然也代表著下台。

這回彈劾審判的結果我們都知道了，但，過程卻值得深究。

二月九日，彈劾審判第一天，我去到美國國會採訪，現場和一個月前一模一樣——草木皆兵。在一月六日的國會騷亂造成五人喪命後，國會外豎起裡一層外一層高聳的鐵柵欄，成千上萬的國民警衛隊荷槍實彈，根據美國國防部，美國國會猶如戰場的場景將會持續到三月中，而兩個月下來的的整體費用將會逼近5億美元（140億新台幣）。

這場景，和一年多前，我報導川普第一次彈劾時，截然不同。兩次彈劾之間，美國已發生劇烈變化。

上回共和黨作為參院多數，簡單粗暴地拒絕證人，因此彈劾審判短短二十天完事，這回，假如有證人，那結束時間就不好說了，但是，如果沒證人，當時媒體預估，可能也需要兩周時間。當時據了解，民主黨傾向不傳喚證人，懲罰川普不是民主黨發起的嗎？為什麼可能連證人都不要了呢？

原因是，這次彈劾，川普已經下台。

在彈劾審判第一天，參議員已經就彈劾審判已下台的總統是否違憲，進行了表決，全體民主黨參議員都覺得合乎憲法，但高達九成的共和黨參議員認為這違憲，這也是目前多數共和黨參議員拒絕懲罰川普的主要理由，因為要辯護川普沒煽動騷亂，難度有點高。連參院少數黨領袖麥康奈爾日前都公開說，騷亂就是川普和其他人一起挑起的，但是，假如從根本上以違憲為藉口，那連辯護都省了，直接能判川普無罪。

所以川普無罪的結果是早就能預期到的，據傳，連川普本人都私下比喻，他現在的處境，像是他以前主持真人秀「飛黃騰達」（The Apprentice）時每一季和每一季中間停播的時刻，世人都屏息以待，川普重新出場時會帶來什麼樣的驚喜。

圖為去年7月，當時為參院多數黨領袖的麥康諾在白宮橢圓型辦公室，與川普討論新冠抗疫紓困相關法案。路透

不過，判決無罪的過程，不只有些令人匪夷所思，還發人深省。

審判第二天，彈劾經理們播放前所未見的畫面，包括美國前副總統彭斯緊急逃離議會現場，彭斯在和家人匆忙被撤離時，還回頭看了一眼議場，場外的暴民則喊著：「吊死彭斯！吊死彭斯！」民眾群情激憤地要處死美國副總統。

現場記者說，不少共和黨參議員看到這些畫面，身體發抖，畢竟這些議員都是親身經歷這騷亂的人，有議員計算，當時大量暴徒距離這些參議員們最近時，僅幾十步之遙，這些議員的生命其實是受到極大威脅的。

儘管如此，這些共和黨參議員多數最終還是投下反對定罪川普的票。

其中，最引人關注的，是此前喊著要參議員們「憑良心」投票的參院少數黨領袖麥康奈爾，他在最終投票前幾小時，突然公開表明他反對定罪川普，這下讓稍微動搖的共和黨人紛紛跟隨他的領導，投下川普無罪的票。

但是，詭異的來了，麥康奈爾投下川普無罪的票之後，竟然開始痛罵川普。

麥康奈爾說：「當時川普還開心地看電視，當騷亂爆發時，川普還持續推進他那推翻選舉結果的陰謀詭計。」他直指，川普在實際上和道德上都應該要為煽動騷亂負責，無庸置疑。

這不是前後不一嗎？麥康奈爾的舉動，其實或許能反應出國會共和黨人的行為：儘管他們認為川普是煽動了騷亂，最終還是合群地投下了反對定罪的票。

名義上，他們說是要團結共和黨，而且有不少共和黨參議員確實是川普忠實信仰者，但，追根究底，他們還是怕得罪川普就是得罪選民，也就是得罪選票。在彈劾審判前，一份美國最新民調顯示，有高達56%的人支持定罪川普，但支持定罪川普的共和黨支持者才區區15%。

表決前一天，一份專門針對麥康奈爾的民調顯示，他肯塔基州家鄉的選民們對他的不滿程度遠超過滿意​​程度，主要原因就是選民認為他沒有大聲疾呼地力挺川普。

丟官是一回事，丟命恐怕更嚴重。

一個月前麥康奈爾的住家，就被鬧事民眾噴漆，如果不滿麥康奈爾的群眾可以輕易地入侵他家，那下一步呢？作為美國的國會領袖都有此風險了，那其他的議員呢？更不要說川普支持者都喊著要處決彭斯了。

美國媒體報導，彭斯據傳在下台後居無定所，只能借朋友家的沙發睡，這有點誇張，但是報導指出，彭斯行蹤隱匿，與他存在生命安全的考量，這點應該是真的。

從這角度看，麥康奈爾和共和黨議員們的行為不僅不是前後不一，還是合乎理智的行為。

短短五天，這彈劾審判草草收場。最終，只有7位參院共和黨人加入全體50位民主黨或親民主黨人，以57票認為川普有罪，對43票，最終定罪川普失敗，因為要定罪川普要有三分之二的參議員支持，也就是67票。

川普得知無罪消息不到一小時，立即向我們這些記者們發電郵。

然後，川普說了一段明示他將再度出山的話，他說他那「讓美國再次偉大的歷史性的、愛美國的美麗運動才剛剛開始」呢，在接下來幾個月，他有好多事要和大家分享，也期待繼續那不可思議的旅程。

言下之意，川普將捲土重來，而實際上，川普還十分有戲，此前一天，傾向民主黨的CNBC公佈的最新民調顯示，74%的共和黨支持者，想要川普繼續當共和黨的龍頭老大。

川普再次無罪，對美國的未來，其實影響深遠。

第一是，彈劾過去被視為制衡美國總統的「終極武器」，一百年、甚至幾十年才會被動用一次，但現在，在一年多內竟然被兩次動用，而且還都草草收場：沒有證人作證，連讓人難以辯駁的證據都拿不出來。這讓彈劾在未來恐怕會從「終極武器」淪為「政治工具」，信服力薄弱，將來要制衡美國總統恐怕難上加難。

第二是，如同美國知名政治網站Politico說的，我引述原話，這代表「暴力和白人至上主義將持續塑造美國的政治」，再來一段原話：「縱觀美國的歷史，白人（至上主義者）通常使用暴力和威脅來保住權力」。

Politico原文說，這次國會騷亂連代表美國南北戰爭支持蓄奴的南方邦聯的旗子，以及專門吊死黑人用的絞索都出現了，這些白人至上主義者的舉動，最終還是被美化為他們只是「政治看法不同」而已，而這次虎頭蛇尾的彈劾審判不只沒打擊到他們，恐怕還鼓舞了他們。

文章一開始提到，為了確保華盛頓安全，國民警衛隊將駐紮到三月中，現在，最新消息是，荷槍實彈的軍人與高聳的鐵柵欄可能持續到秋天，也就是美國首都接下來大半年將持續像戰場般。

這場彈劾審判也證明了，當今的美國政治人物要不停取悅極端勢力，無論是取悅極右或極左，才能保住自己的官位。這些天，我和一個美國前地方民選首長聊，他也感慨，美國這年頭選舉不搞極端，就別想當選了。

這場彈劾顯示，過去那講求中間力量的美國，已經回不來了。

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