拜登將致電納坦雅胡 中東政策轉彎？

拜登遲來的電話，透露美國對中東政策將大轉彎？白宮16日表示，拜登最近會找時間打電話給以色列總理納坦雅胡，卻遭到外界批評上任1個月後才打，美、以深厚情誼恐動搖。此外，拜登擬直接與沙烏地國王阿紹德對話，也跟過去川普政府都是與王儲薩勒曼對話不同，種種跡象似乎都暗示，拜登的中東政策將會大轉彎。

調整對以、沙關係

根據《半島電視台》報導，白宮發言人沙琪16日表示，拜登總統近日將開始與中東領袖通話，第一個與他通話的國家元首將會是以色列總理納坦雅胡，但尚未決定確切的時間。

在川普任期內，美、以關係達到巔峰，美國甚至主動協助以色列與周圍中東國家關係正常化，但拜登就職1個月至今，卻一直沒與納坦雅胡通話，讓外界質疑2國關係生變，沙琪否認這樣的指控強調，以色列是美國在中東最重要的戰略夥伴。沙琪也說，接下來拜登將會與沙烏地「國王」通話。

拜登政府使用「重新校準」的字眼描述美、沙2國關係。在川普時期，美國主要是透過川普的女婿庫許那與沙烏地王儲薩勒曼進行交涉，川普任內與薩勒曼的交情也非常好，曾大量提供F-35、無人機等軍購給沙國，但拜登希望能進行「元首間」對話，但實質掌權的薩勒曼並非沙國國王。

致電順序透露端倪

這也讓外界認為，拜登的中東政策將會大轉彎。沙琪在回覆媒體質疑時也坦言，沙國有國防上的需求，美國願意與其合作，但2國之間仍有許多意見不同的地方需要溝通。《CNN》分析，拜登近來打給日、韓、德、法、北約，卻沒打給以色列時就已經有徵兆。

《CNN》分析，拜登還是會支持以色列，但不會再支持納坦雅胡，過去川普承認耶路撒冷首都、搬遷大使館等行為，也在間接幫助納坦雅胡在國內維持政治聲望，但拜登不再會這樣做。《半島》另外報導也指出，拜登會比川普更重視巴勒斯坦人權問題，進來也積極呼籲停止葉門內戰，都顯是拜登的中東政策將與川普大相逕庭。

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