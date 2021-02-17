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德州暴冷 400萬戶停電

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國德州遭逢嚴酷寒流，交易商警告，這可能導致石油產量大減。路透
美國德州遭逢嚴酷寒流，交易商警告，這可能導致石油產量大減。路透

酷寒天候在導致美國最大產油州德州的電網崩潰， 15日一度有逾400萬戶家庭與企業陷入停電，連墨西哥也受牽連。電網營運業者表示，當地時間16日下午或晚間就會恢復供電，但這波超強北極氣團帶來的衝擊，也凸顯能源市場的脆弱。

在德州數百萬戶停電後，營運範圍從北達科他涵蓋到奧克拉荷馬等14州的電網營運業者，已要求電力公司啟動輪流停電，以避免電力需求激增壓垮系統。

電網營運業者Southwest Power Pool在15日發表聲明說：「我們從事電網營運以來，這是史無前例的事件。」

德州是全美能源重鎮，也是一些全球最大石油與天然氣公司總部所在地，這回遭酷寒衝擊，凸顯氣候變遷影響升溫，讓天候更加變幻莫測。

停電 氣候變遷 北極

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