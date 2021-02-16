究責國會暴動始末 美設委員會調查

將有人要為1月6日的美國國會暴動負責！美國眾議院院長裴洛西15日表示，國會將設獨立調查委員會，調查1月6日國會暴動的始末。過去美國國會在911恐攻後也有採取相同措施。針對國會暴動，民主黨認為，前總統川普需要為煽動暴亂負責，但川普的律師團隊不認為他有煽動行為，反控民主黨獵巫。

川普恐為暴動負責

根據《半島電視台》報導，民主黨籍的裴洛西表示，將會仿效911當時的規格，設立獨立委員會調查1月6日震驚全世界的美國國會暴動案，當天許多民眾參加完川普舉辦的集會後，便集體闖入國會山莊，造成至少5人死亡、多人受傷的慘劇。

當天正是國會要認證新總統拜登當選的日子，也讓許多國會議員緊急撤離國會山莊，雖然後來在國民兵進駐下，民眾才紛紛散去，但事後許多輿論認為，為何國會山莊如此輕易遭到民眾攻破，當下警方、軍方的行動都需要檢討，裴洛西也表示，獨立委員會將針對「暴動應變」與「干涉政權和平轉移」2方面進行調查。

雖然川普的律師辯護團隊宣稱他並無煽動民眾闖進國會，但民主黨、甚至部分共和黨人卻認為川普無論在實務與道德層面都要為此負責，後續如FBI等情報機關也傳出美國恐會有大型恐攻的威脅，也讓國會山莊至今依然由重兵嚴加看守，以防發生任何意外。

共和黨內意見分裂

《fox59》提到，民主黨對於川普的政治究責在他卸任後仍不斷進行，即使他卸任，民主黨仍在眾議院通過彈劾案後送交參議院，但在參議院以57：43的票數、未達2/3門檻而彈劾失敗，即使在意料之內，但川普也成為首位在任內遭提起彈劾2次（都未成功）的美國總統。

川普的律師團隊認為民主黨極度針對川普獵巫，不過共和黨內的意見也呈現分歧。外界分析，共和黨參院領袖麥康納不贊成彈劾川普，但希望川普受到輿論譴責與歷史的紀錄；共和黨此次彈劾案則有7人跑票支持彈劾川普。

而與川普關係較佳的參議員葛拉漢，雖然希望調查國會暴動案，但為了爭取川粉支持，他也放話不排除2022年期中選舉繼續與川普合作，可見即使已經卸任，川普與其支持者的影響力仍不容小覷。

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