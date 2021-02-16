言論內容社群有責 美議員擬修法規範

社群平台將必須為騷擾、假訊息、歧視等言論負責。美國政府與科技巨擘的攻防戰，關鍵在於《通訊審查法》第230條。外媒報導，美國《通訊審查法》第230條是保護網路平台不用對用戶言論承擔責任，然而隨著網路言論審查爭議加劇，前總統川普曾一度試圖廢除該法，雖然拜登表示不會廢除，但多名參議員和專家已有共識，考慮提議更新該法案。

須對平台言論負責

華爾街日報報導，針對保護網路平台免責權的《通訊審查法》第230條，前總統川普曾一度試圖廢除，雖然拜登表示不會廢除，但多名參議員和專家已達成共識，將提案更新該法案，截至目前已有20多個相關提案浮出水面，例如有三名民主黨參議員在5日提出，未來社群媒體平台必須為針對性的騷擾言論和歧視言論負責。

雖然目前專家和政客之間傾向更新該法令，但也有專家認為，修改法律風險大，且修改基本法後，會大幅度影響其他衍生法令，加上目前拜登剛上任不足一個月，還有其他國內外重大事項需要優先處理，因此修改第230條的時程可能會被大幅度延後。

修法恐曠日廢時

彭博報導，在科技公司立場方面，臉書創辦人馬克．祖克柏在去年10月，以及微軟在本月10日都表示，贊成修改第230條，並提出以市場為導向的修改方針。專家認為，由於美國法律系統（以案例為主），即使通過修改法律，也不清楚究竟會用哪個案例來檢驗更新後的法律，或者決定用什麼案例當作基準，等法律完全穩定，可能要耗費數十年。

擔任美國保守派遺產基金會技術政策中心主任的科隆．基恩表示，《通訊審查法》第230條涉及面向廣大，不只是性騷擾言論，甚至牽涉到選舉可信度，並認為光修改230條，不足以解決社交平台上所有言論審查爭議，

根據歷史進程，《通訊審查法》於1996年通過，當時是為了保護和促進當時美國蓬勃發展的網路產業，也是國家與社群科技公司之間的基本盟約，只要該平台沒有故意幫助用戶犯罪，用戶在該平台的言論不歸平台責任，也間接促成臉書、Google等科技巨擘出現，更讓許多科技新創如抖音、Airbnb等，都能自由發展，若修改該法，可能會抑制網路科技產業的前景。

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