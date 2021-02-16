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德州零下17度冷到電網崩潰 逾400萬戶大停電

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國奧克拉荷馬市道路冰封。（美聯社）
美國奧克拉荷馬市道路冰封。（美聯社）

酷寒天候在導致德州電網崩潰後影響擴大，美國中部地區已有超過四百萬戶家庭與企業陷入停電墨西哥也受牽連。這波北極氣團帶來的冷空氣一路向南，使美國大部分地區氣溫驟降，能源市場陷入混亂。

在德州數百萬戶停電後，營運範圍從北達科他涵蓋到奧克拉荷馬等14州的電網營運業者已要求電力公司啟動輪流停電，以避免電力需求激增壓垮系統。

電網營運業者Southwest Power Pool在15日發表聲明說：「我們從事電網營運以來，這是史無前例的事件。」

德州是全美能源重鎮，也是一些全球最大石油與天然氣公司總部所在地，這回遭酷寒衝擊，凸顯氣候變遷影響升溫，讓天候更加變幻莫測。此外，在全球開始遠離化石燃料，轉向仰賴再生能源發電的全電力系統之際，大停電也凸顯出電網的脆弱性。

根據Poweroutage.us的資料，截至15日下午，德州有380萬戶停電；在堪薩斯、密蘇里、阿肯色、路易斯安那等州則有逾22.5萬戶停電。

在墨西哥，至少40萬戶家庭、企業與其他電力用戶停電，原因是德州的嚴寒天候導致天然氣短缺，並且迫使電廠暫停運作。目前其中約60%受影響的用戶已經恢復電力。

美國國家氣象局預估，德州達拉斯的氣溫將從周一（15日）晚間華氏2度（攝氏零下17度），周三回升至零下1.67度，但到周四晚間，氣溫又會再度下降。

如此酷寒天氣在德州多數地區是很罕見的，因此也引發大混亂。例如在德州第一大城市休士頓，道路結冰，民眾大排長龍等著填補家用暖爐的燃料，暖爐用的木柴也被搶購一空。此外，酷寒也衝擊能源產業，以生產頁岩油為主的二疊紀盆地原油產量已減少每日100萬桶，導致西德州原油價格逾一年來首度漲破每桶60美元價位。

停電 墨西哥 氣候變遷

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