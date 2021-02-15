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紐約翻修一座車站 要花2800億

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
紐約公車總站長期以來因天花板漏水、廁所髒亂和經常誤點為人詬病。（美聯社）
紐約公車總站長期以來因天花板漏水、廁所髒亂和經常誤點為人詬病。（美聯社）

美國最繁忙的公車總站紐約公車總站1950年在紐約時報廣場附近啟用，至今已有70年歷史，長期以來因天花板漏水、廁所髒亂和經常誤點為人詬病，如今終於要改頭換面，花費高達100億美元（約台幣2838億元）。

美聯社報導，紐約和新澤西港口事務局宣布，要重建位於曼哈頓最繁華地區「曼哈頓中城」的紐約公車總站並擴大其規模，工程將自2024年開始，2031年完工，新總站料將在傍晚交通尖峰時段服務1000車次的公車，超過目前的850車次，還計畫提供電動公車充電設備。港務局是紐約州與新澤西州協議設立的交通管理機構，旨在發展並經營大紐約地區的運輸及商業設施。

局長柯頓表示：「大家都知道紐約公車總站，卻少有人給它正面評價。早就該重建了。」

港務局估計，重建公車總站花費高達100億美元，資金來源主要是出售新建四棟商業大樓的權利，其中一棟與新總站共構，另外三棟在附近，另外還包括港務局預留的30億美元（約台幣851億元）和聯邦資金等。

重建計畫回應了曼哈頓居民一直以來的控訴。他們抱怨，城際公車在路邊上下客，造成交通打結並阻礙人行道通行，所以港務局要在公車總站西側建造一棟調度站，讓城際公車上下客，並作為其他公車的總站。

紐約時報報導，新冠肺炎疫情已導致紐約超過2萬6000人死亡，數十萬職缺消失，數百間餐廳等小商家歇業，並使當局少了數十億美元稅收。目前仍有許多人因為害怕染疫，不願搭乘擁擠的公車和火車，外界擔心公車總站前景不佳，財務壓力嚴峻。

港務局官員估計，由於航空旅行大減，到明年初，疫情會導致港務局損失30億美元（約台幣851億元）收入。他們指望聯邦資金補助，以免危及公車總站、約翰．甘迺迪國際機場和紐華克自由國際機場的翻修計畫。

疫情爆發前，紐約公車總站周一到周五平均每天服務超過25萬人次乘客，當中許多人從新澤西州通勤到紐約。港務局委託的一項研究預測，2040年前乘客人次會增加到超過33萬。

城市規劃智庫「區域規劃協會」（RPA）會長賴特表示，重建公車總站「是解決複雜問題有創意的方法，為26萬民眾整修每天通勤的公車總站是我們區域基礎設施當務之急。俗稱紐約都會區的紐約州、新澤西州及康乃狄克州能否繁榮，要看我們能否使都會區各處交通便利，並使人們容易抵達工作地點」。

關於紐約公車總站是要整修還是重建，相關官員討論多年，但紐約和新澤西州議員與港務局官員間的政治糾紛使計畫陷入僵局。港務局2014年公布十年預算規劃時，並未包含翻修或重建紐約公車總站，引起通勤民眾和新澤西州議員不滿。

美國紐約兩名男子二○一五年三月在公車總站席地而睡。（美聯社）
美國紐約兩名男子二○一五年三月在公車總站席地而睡。（美聯社）
疫情爆發前，紐約公車總站平日服務廿五萬人次乘客。（美聯社）
疫情爆發前，紐約公車總站平日服務廿五萬人次乘客。（美聯社）
新的紐約公車總站示意圖。（紐約時報）
新的紐約公車總站示意圖。（紐約時報）
新的公車總站會在現存公車總站的基礎上改建，將有流線型玻璃牆入口，及增加基礎設施容納更多巴士。圖為新的紐約公車總站示意圖。
新的公車總站會在現存公車總站的基礎上改建，將有流線型玻璃牆入口，及增加基礎設施容納更多巴士。圖為新的紐約公車總站示意圖。
官員經過多年討論，終於敲定翻修已有七十年歷史的紐約公車總站。（紐約時報）
官員經過多年討論，終於敲定翻修已有七十年歷史的紐約公車總站。（紐約時報）

公車 紐約時報 疫情

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