媒體評川普彈劾案：華盛頓的政治文化早已墮落

（德國之聲中文網）

美國CNN：不是川普的勝利

美國CNN電視台發表評論指出，雖然沒有被定罪，但這不是川普的勝利。

前總統川普在彈劾案的最後能逃脫定罪，這一點人們從來沒有過疑問。在參議院兩黨陣營50席對50席的情況下，67票的憲法門檻很難逾越。更何況，目前是政治分裂、兩極分化嚴重的時代。

不過，即便從一開始就知道最後的結局，講述川普無恥言行的故事非常必要。

這絕非是川普的勝利。

雖然他避免了遭受制裁，但這場審判對他施加了更持久的懲罰，向世界和歷史顯示了他在國會大廈的騷亂中扮演的瘋狂角色。

如此，川普成為因涉嫌陰謀罪而唯一被兩次彈劾的總統被載入史冊。

雖然川普周六逃脫了定罪，也保住今後擔任公職的資格。然而，審判中所講述那些故事 --它們給人留下深刻印象、令人信服，在大多數美國人的眼中，他已被取消了資格。

他今天逃脫判決，但這次彈劾讓他無法逃脫歷史的審判。

英國BBC：川普將付出沉重代價

這是一次歷時僅僅5天的彈劾程序，雖然時間最短，但意義重大。它開創了前總統受審的先例，它讓剛剛下台的總統名譽掃地。而他留下的政治動蕩也為今後的鬥爭奠定了基礎。

BBC認為，川普不得不為這場彈劾付出沉重代價：

彈劾一結束，川普普便在一份聲明中慶祝他被宣布無罪，譴責民主黨人，表示他的政治運動才剛剛開始。

然而，川普以及他的運動並沒有從這場彈劾審判中全然脫險。眾議院的起訴案件中最令人難忘的部分包括川普的支持者戴著讓美國再次偉大的帽子，揮舞著川普的旗幟，衝進國會大廈的視頻。

這些畫面將永遠與川普的名字聯在一起。從此以後，他舉行的每一次集會都會喚起人們對那次騷亂的記憶，雖然可能不會導致在共和黨人陣營出現巨大（選票）損失，但獨立選民、溫和派，不太可能忘記。

BBC的分析文章尤其指出參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的行為特別富有戲劇性。 1月6日衝擊國會事件後，麥康奈爾數周以來沒有回避對川普的批評。然而，周六上午，他通知他的參議員們，他將支持無罪判決。

在參議院做出最終判決後，麥康奈爾解釋了原因。他譴責川普的行為是可恥的失職，毫無疑問，川普總統對挑起當天的事件負有實際和道德責任。

他說，他投無罪票是因為前總統沒有資格接受彈劾審判。他說，如果遵循這樣的先例，任何私人公民 --無論地位如何 -- 都可能被國會彈劾，並被裁定沒有資格擔任公職。

德國《明鏡》：華盛頓的政治文化已經墮落

德國《明鏡》周刊寫道，人們知道，如果不對川普定罪，便意味著為今後暴力攻擊民主制度打開閘門，為仇恨言論拆除屏障，最終，對暴力的崇拜會大行其道。盡管如此，彈劾程序最終以宣布川普無罪而結束。只能說，對川普的政治審判是一場鬧劇。

川普的政治豁免權顯示出華盛頓的政治文化早已墮落。保全自己高於政治信仰。現在，激進的暴力將繼續蔓延。

荒謬的是，反對為川普定罪的參議員本身就是沖擊國會大廈的受害者。正如訴狀展示的證據，當日他們中一些人險些遭受生命危險。彈劾案再明確不過地顯現，如果川普不受懲罰，1月6日的悲劇還將重演，且會更為嚴重。

第二次彈劾案的失敗告訴人們，共和黨早已向右轉，並在川普的魔咒之下不能自拔。過去4年裡已習慣對川普唯命是從，迎頭而來的推文讓對手毫無抵擋之力，很多人今天想起來仍不寒而栗，雖然川普已被推特永久開除。

《明鏡》最後提到川普今後的政治生涯：即便是保守傾向的《華爾街日報》也認為，川普的政治遺產雖有無罪判定的保駕，但其政治遺產受到永久性的損害，假如他參加2024年的總統競選，其支持者和共和黨還會清楚地記得，川普曾出賣了他們。不過，川普本人不會這樣看。他在無罪宣判後發布的聲明中說，我們歷史性的、愛國的美好運動，才剛剛開始。

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