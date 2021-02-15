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賀錦麗姪女狂用姨媽名氣「吸金」 白宮看不過去要求收手

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賀錦麗姪女狂用姨媽名氣「吸金」 白宮看不過去要求收手

香港01 / 許懿安／報導
白宮告訴賀錦麗姪女米娜（右），要她做出改變，勿再利用姨媽的名氣謀取個人利益。圖翻攝自IG「meena」
白宮告訴賀錦麗姪女米娜（右），要她做出改變，勿再利用姨媽的名氣謀取個人利益。圖翻攝自IG「meena」

美國新任總統拜登（Joe Biden）的家人被質疑，在拜登擔任參議員及副總統期間，利用拜登政治影響力獲益，如今美國新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦出現類似情況，白宮甚至已告訴賀錦麗姪女米娜（Meena Harris），要她做出改變，勿再利用姨媽的名氣謀取個人利益。

米娜在美國雜誌《名利場》為紐西蘭洗頭水品牌Monday宣傳，談及她與這個剛打進美國的品牌的關係。

美國白宮對此看不下去，一名高級官員說「有些事情不能撤消，但我們已說：（她的）行為需改變。」

這位被指事業搭上「順風車」的女子是律師出身，後來轉型成為企業家，也是兒童圖書作家。她在Instagram有逾80萬追隨者。本已小有名氣的她，有可能因為賀錦麗更加「財源廣進」。

白宮提及米娜撰寫的一本兒童圖書的書名為Kamala and Maya’s Big Idea，而Kamala是賀錦麗的名字。米娜創辦名為Phenomenal的女性慈善服裝品牌，推出印有「副總統阿姨」（Vice President Aunty）的汗衫賺錢，這些都是不符合白宮現行道德標準。此外米娜的新書Ambitious Girl在賀錦麗宣誓就任前一天出版，這些都引起外界討論，被指做法不太恰當。

米娜看來不是那麼「聽話」。即使聯邦政府的律師已對她提點，她仍乘坐拜登一名金主持有的私人飛機，出席拜登與賀錦麗的就職禮。

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文章授權轉載自《香港01》

拜登 賀錦麗

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