美參議員葛理漢：川普仍是共和黨內「最強大力量」

美國南卡羅萊納州共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）表示，儘管遭遇二次彈劾，但川普（Donald Trump）仍然是共和黨內「最強大的力量」，並暗示參議院少數派領袖麥康諾（Mitch McConnell）將1月6日國會暴動怪罪川普的做法，傷害了共和黨。

葛理漢是川普最堅定的盟友之一，他上《周日福斯新聞》（Fox News Sunday）節目時表示，「川普勢力依舊活躍。我只能說，共和黨內最強大的力量就是川普總統。我們需要川普這一派。」

這位南卡羅萊納州參議員的評論反映出共和黨面臨的內部對抗，13日有7位共和黨籍參議員倒戈、與民主黨站在一起，對川普煽動支持者襲擊國會大廈、衝撞警員、干涉參院認證大選結果的做法定罪。

川普在共和黨地區選民獲得的支持率將有助確定他未來在黨內的角色。葛理漢表示，毫無疑問共和黨人需要與川普合作，從而在未來的選舉中取勝，他下周將在佛羅里達與川普會面。

葛理漢表示：「沒有他，我們做不到。」