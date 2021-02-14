彈劾案2.0落幕 川普「煽動沖擊國會」罪名不成

在針對美國前總統川普的第二次彈劾案中，參議院的投票結果未能達到定罪所需要的票數，因此川普最終被宣告無罪。在周六進行的這次表決中，100名參議員中有57人投票支持川普有罪，其中還包括7名來自共和黨的議員。但是根據美國憲法規定，必須要達到三分之二以上的多數票數，才能夠判定有罪。因此，彈劾案最終落幕。

川普隨後發表聲明表示，這次彈劾案是「美國歷史上最大規模獵巫行動的新階段」。因為如果這次的彈劾案通過，那麼他就有可能被禁止在未來擔任國家公職，也就意味著現年74歲的川普將無法參與2024年大選的角逐。他此前曾經暗示，不排除四年後再次參選的可能性。新任總統拜登則表示，參議院這次投票宣布川普無罪的結果，提醒了人們民主面臨著威脅，而所有的美國公民都有責任捍衛真相。

這次由民主黨在參議院發起的彈劾案主要是指控川普在1月6日發生的美國國會山沖擊事件中「煽動叛亂」。由於彈劾案通過需要三分之二以上的多數，所以周六的表決結果是在意料之中。因此民主黨人過去幾天還在醞釀其它的行動來打擊川普，包括應用憲法第14條中禁止任何參與「起義或暴動」者擔任公職的規定。不過在共和黨的堅決反對之下，這一動議也未能實現。在周六的彈劾案失敗之後，參議院也未就是否禁止川普未來擔任公職進行討論。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為，川普雖然應該為沖擊國會山事件負責，但是反對彈劾案，因為他認為針對已卸任總統發起彈劾是違憲的。「毫無疑問，川普總統對於沖擊事件的確負有行動上和道義上的責任」，麥康奈爾說，「那些沖擊國會大廈的人，當時是認為自己在按照總統的意願和指令行事。」他指責川普宣揚陰謀論，意圖推翻選舉結果，破壞選舉機制。這位共和黨領袖指出，作為普通公民的川普仍然可能被追究刑事責任。

參議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，共和黨人拒絕追究川普責任的做法，將會「作為我們國家最黑暗的一天和最恥辱的行動之一永遠被銘記」。拜登也說：「這個歷史中的悲哀章節提醒我們，民主是多麼的脆弱。」這位現任總統強調，雖然彈劾案未能通過，但是其中控訴的內容都是毫無爭議的。即使是像麥康奈爾這樣投反對票的共和黨議員，也是認為川普犯有「可恥的瀆職」罪，並且要為沖擊事件負責。

拜登還表示，現在必須要消弭沖突，治愈民族之魂。「這是我們面對的任務，需要我們一起去完成」，他強調，「因為我們是美利堅'合眾國'」。

在1月6日的沖擊國會山事件中，有5人遇難，其中包括一名警察。川普的辯護律師指出，這些示威者應該自己為自己的行動負責，而不是時任總統。而且在沖擊事件發生之前，川普發表的受爭議言論也應該收到言論自由的保護。川普是美國有史以來第一位經歷兩次彈劾案的總統。2020年2月5日，因烏克蘭醜聞而發起的彈劾案在參議院未得到通過。

雨涵/葉宣（路透社、德新社）

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