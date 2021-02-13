快訊

過年停車再難也千萬別停巷子！嚴重者恐會惹上7年以上重罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國參議院明將表決彈劾案 川普律師呼籲反對政治報復

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前總統川普的彈劾案將進入最後一天。路透
美國前總統川普的彈劾案將進入最後一天。路透

美國前總統川普的彈劾案將進入最後一天，兩造結辯後，參院預計下午表決川普是否有罪；在12日的問答過程中，參議員們聚焦川普上月6日是否認知到國會陷入危險，其和平示威訴求能否使他無罪，但川普律師團未正面回應，僅重申川普言行受憲法第一修正案保護，批判眾議院彈劾監察人團操弄證據，實施政治報復，呼籲參院否決此案。

「該彈劾案文是出於政治報復的不公正且公然違憲的行為。」川普律師范德文(Michael van der Veen)說，川普在國會暴亂前的談話，明白鼓勵參與者和平愛國行使其權利，呼籲參議院迅速果斷反對彈劾。

川普律師肖恩(David Schoen)也指控眾議院彈劾監察人團操縱證據，選擇性地挑選影片畫面，捏造虛假推文。

原定最多16小時的申辯時間，川普律師團只用了3小時就完成；川普已經創下「兩度被國會眾院彈劾的總統」紀錄，剩下參議院認定川普是有罪，或無罪釋放的最後一道程序。

在此之前，眾議院曾邀請川普在審訊期間出席作證，川普透過律師團拒絕，媒體分析這是為避免「自證其罪」；如今問答議程已結束，雙方仍各說各話，參議院13日下午將表決川普是否有罪。

民主黨持續進攻，領導眾議院彈劾監察人團(impeachment managers)的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)12日再度要求川普律師團，把川普帶來現場作證。

「這是保護共和黨的方式，也能確保美國不會再出一位這樣的總統。」拉斯金在參院議場表示，「與其在這邊大吼大叫說，我們的證據不足以證明是川普做的，那就把你的委託人帶來，讓他按誓作證。」

川普律師團在申辯時也播放影片，包含民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)曾在公開演說中強調「Fight」，以及現任總統拜登曾在競選過程中表示，「若自己還在讀高中，會把川普帶到體育館後面重重打倒他。」

肖恩說，民主黨人無視自己的言行，再三指控川普煽動暴亂，是基於仇恨與憤怒、是危險的雙重標準。

共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)詢問，川普是否認知潘斯當時也處於危險之中？

「6日當天的混亂、屠殺和騷亂持續好幾個小時，副總統及其家人深陷危險之中，我們的三軍統帥卻什麼也沒做。」眾議院彈劾監察人團成員卡斯特羅(Joaquin Castro)表示。

范德文說，川普不知道，只知道潘斯被帶離參議院；范德文批評眾議院並未調查該細節，也沒有提供「川普知道潘斯身陷危險」的證據，就想製造站不住腳的論點。

范德文說，指控川普煽動暴亂本身就是問題，答案是否定的，川普沒有發表煽動暴力或暴亂的言論。

若民主黨要推動彈劾案在參院通過，至少要獲得17位共和黨參議員支持，難度很高。

川普 律師 民主黨

延伸閱讀

拜登撤銷孔子學院在美活動透明化提案？美方否認

川普律師對彈劾展開辯護 促參院駁回公然違憲報復

彈劾代表：不判罪 川普將煽動更多暴力

肺部浸潤血氧超低 川普去年確診遠比報導嚴重

相關新聞

拜登偕第一夫人 拍攝影片賀農曆新年

美國總統拜登偕第一夫人吉兒12日拍攝影片，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。在影片中，拜登也表達將致力於消除種族主義及仇...

請求川普要求暴民住手遭拒 共和黨領袖對總統飆髒話

CNN報導，美國眾院共和黨少數黨領袖麥卡鍚（Kevin McCarthy）在1月6日國會遭攻擊後對其他眾議員簡報時表示，...

美國參議院明將表決彈劾案 川普律師呼籲反對政治報復

美國前總統川普的彈劾案將進入最後一天，兩造結辯後，參院預計下午表決川普是否有罪；在12日的問答過程中，參議員們聚焦川普上...

美德州州際公路133輛車追撞 至少6死

美國德州沃斯堡卅五號州際公路十一日清晨六時許發生重大連環車禍。由於夜間凍雨導致路面結冰濕滑、駕駛條件惡劣，一百卅三輛汽車...

彈劾代表：不判罪 川普將煽動更多暴力

美國聯邦眾院彈劾代表十一日在前總統川普彈劾案最後一天的案情陳述中，引用最早可追溯至二○一五年的錄影，指川普多年來慣於煽動...

被小報踢爆兩度出軌 美陰謀論女議員扯「共產黨抹黑」

美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林（Marjorie Taylor Greene）之前因發表歧視言論與推廣陰謀論而鬧得滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。