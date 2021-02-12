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被小報踢爆兩度出軌 美陰謀論女議員扯「共產黨抹黑」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林11日被每日郵報爆料給丈夫兩度戴綠帽，反批整起事件是「共產黨員」試圖抹黑她。路透
美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林11日被每日郵報爆料給丈夫兩度戴綠帽，反批整起事件是「共產黨員」試圖抹黑她。路透

美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林（Marjorie Taylor Greene）之前因發表歧視言論與推廣陰謀論而鬧得滿城風雨，11日再被小報爆料給丈夫兩度戴綠帽，但格林則反批，這是「共產黨員」試圖抹黑她。

每日郵報獨家報導，瑪喬瑞．格林1995年嫁給裴瑞．格林（Perry Greene），育有3名小孩。但她過去在健身房工作時，曾先後跟同事艾菲（Craig Ivey）與經理德威（Justin Tway）發展出婚外情。一位知情者透露，「這不是秘密，每個進入她交友圈的人都知道那兩段婚外情」。另一位知情者說，格林與艾菲經常毫不遮掩地出雙入對，因此大家都在談，「沒人會掰這種事情」。

格林當時的雇主錢伯斯（Jim Chambers）曾親眼目擊格林與艾菲舉止親密，也指「她對這些事挺坦然的，我們都覺得她的婚姻要完了。但我帶兒子去參加她兒子的生日派對時，她跟她先生之間的互動看起來完全正常，儘管彼此是有一點冷淡啦。」

錢伯斯後來雇用德威管理健身房，格林也隨之轉換目標。據指德威自知有朝一日可能買下該處、自己當上老闆，錢伯斯就覺得格林可能看上這一點，甚至認為她對當時正在離婚的他同樣有企圖，但堅持兩人毫無瓜葛。

錢伯斯與受訪的兩位知情者都認為格林換對象後，態度變得認真很多，不像是單純玩玩。知情者認為格林會受到領導人或掌權者的吸引，但當時的她和現在的她接近判若兩人，「我跟她經常一起工作，她肯定沒說過現在講的那些瘋狂玩意，如果她講過，我跟她就不會有往來了。」

報導指格林2020年贏得黨內提名後，過去的婚外情謠言就開始浮上檯面，《紐約客》雜誌也曾採訪錢伯斯和另一名知情者，並在格林的人物特寫文章提到此事。政治認同極左的錢伯斯公開質疑格林強打自己是基督徒、妻子與母親，兩段婚外情「也是耶穌批准的，對吧？」

面對每日郵報記者查詢，艾菲與德威均未斷然否認他們和格林有過婚外情，卻也都同樣不願多談，格林則堅持整起事件是「一個自認共產黨員的人（錢伯斯）散佈荒謬小報垃圾…我是民主黨社會主義議程的最大威脅，因此又要試圖抹黑我的名譽」。

婚外情 共產黨 共和黨

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