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美參院周末不休會 直到川普彈劾案審查完成

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦參議院9日表決在共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)等6人倒戈下，以56票認定彈劾程序合憲，10日中午將啟動彈劾辯論，參議院周六日也不放假，直到彈劾程序完成。

根據推估，兩造會分別花上數天時間，完成各16小時的辯論，在此期間雙方都可以提出表決動議，或邀請證人作證，民主黨已預告將提新證據。

民主黨雖掌控參院，但至少仍要獲得17位共和黨參議員支持，方能將川普定罪；美國媒體在參議院辯論前就分析，共和黨參議員不願幫川普辯護，也不願投贊成票彈劾川普，因此依照三分之二多數規定，民主黨人要爭取到至少17位共和黨議員支持，有其難度。

這場前總統川普拒絕承認敗選的最後困獸之鬥，也是美國史上首次由總統煽動支持者闖占國會的暴亂，造成5人喪命，眾議院上月以煽動判亂為名，在10名共和黨議員支持下通過彈劾，川普也成為史上唯一兩度遭彈劾的總統。

拉斯金代表眾議院在這場辯論中扮演檢方角色，他表示，對川普的指控是「基於殘酷冰冷的事實」他播放暴亂當天的錄影畫面，中間也穿插川普對支持者喊話要「誓死鬥爭」、「前進國會」。

華爾街日報報導，坐在議場前排中央的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面無表情地看著自己在暴亂發生前，站在發言台捍衛選舉結果的畫面，沒多久議場就遭闖入。

擔任辯方的川普律師卡斯特(Bruce Castor)力阻彈劾案繼續進行，指控這是政治影響彈劾，真正原因是民主黨人擔心在2024年總統大選中，選民會支持川普。

另一名辯論律師肖恩(David Schoen)說，政治力作祟將使得這場審判分裂美國。

經過4小時的辯論，參院唱名表決，有56票贊成、44票反對，確認彈劾程序合憲；相較川普彈劾案日前首度在參院表決是否違憲時，共和黨又有一人倒戈；這些共和黨參議員包括卡西迪(Bill Cassidy)、羅姆尼(Mitt Romney)、賽瑟(Ben Sasse)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)與圖米(Pat Toomey)。

卡西迪事後表示，自己是公正審判，聽過兩造辯論的人都會發現，川普團隊一直在避重就輕，不討論最重要的的問題。

川普 共和黨 民主黨

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