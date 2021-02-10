美兩艘航母在南中國海聯合演練

（德國之聲中文網）美國海軍通報說， "西奧多-羅斯福 "號和 "尼米茲 "號航母戰鬥群舉行了自2020年7月以來美國在該地區的第一次聯合演練。

指揮官道格·韋裡西莫（Doug Verissimo）稱，“經由這樣的行動，我們確保有充分的戰術准備，應對維護和平的挑戰，並能繼續向我們在該區域的伙伴和盟友顯示，我們致力於促進一個自由開放的印太地區。"

此次南海演習發生在一艘美艦2月4日穿越台灣海峽之後。該穿越行動引起中國憤怒。

據新華社上周四發表的一篇評論，中國外交部發言人汪文斌有如下表態：“中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。”

中國對幾乎整個南海都聲稱擁有主權。南中國海被認為有豐富海洋資源及礦產資源。 中國在那裡建構人造島，並在有爭議島礁上建造軍用設施。包括菲律賓、越南、馬來西亞、文萊和台灣等在內的其它國家和地區也對部分南海海域提出主權要求。

美國支持台灣獨立，而中國則視這個島嶼為一分離省份，終有一天會與大陸統一。

北京表示，在特朗普實施強硬路線後，拜登總統的上任可以成為中美關系的新起點。然而，美方上述軍事行動卻顯示，至少在一些領域，美國新行政當局會繼續對中國持強硬態度。

凝煉/苗子（路透社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】