川普彈劾案今開審 憲法攻防戰

美國前總統川普二度遭到國會彈劾，川普辯護律師要求撤案遭拒，參院審議訂於九日展開，除了如同法庭的兩造辯論之外，最後將交付投票；眾院彈劾代表小組八日發表彈劾審訊前最後一份訴訟摘要，內容中回應川普律師團指出，川普犯下「比任何總統都還嚴重的違憲罪行。」

但川普律師團八日指出，眾院民主黨團彈劾川普，根本就是在演一齣「政治大戲」。

川普律師團的兩大辯護重點：一是參院彈劾已卸任的前總統，並沒有憲法基礎；二是川普言行受到憲法第一增修條文保護。

不過，彈劾代表小組則在訴訟摘要中回覆指出，不論是從制憲者動機、憲法條文或國會慣例來看，川普都應該因為任內的違憲罪行，面對彈劾審議。

對於川普再度遭到民主黨發起彈劾，川普律師團指出，民主黨方面企圖利用彈劾案，「讓政治對手噤聲。」

律師團也表示，分布於政治光譜不同區段的所有美國民眾，看到發生於元月六日、僅數百人參加的國會暴動事件之後，同樣感到恐懼與困惑。而眾院民主黨高層則基於自私企圖，利用彈劾案操弄民眾情緒。

彈劾代表小組指出，總統就算在任期尾聲的最後倒數幾天濫權行事，也必須承擔責任，憲法當中並無所謂的「元月豁免」（January Exception）規定；至於辯護律師團指稱川普遭控煽動國會暴動屬於第一增修條文言論自由保障，彈劾代表小組則表示此論述「毫無根據」。

訴訟摘要指出，川普煽動叛亂的言行，「就是對憲法第一增修條文的正面攻擊」，眾院並不是因為川普發表不受歡迎的政治言論而提出彈劾，「而是因為他蓄意煽動暴力叛亂，企圖顛覆政府。」

參院多數黨領袖舒默八日在紐約一場記者會上說道，與參院少數黨領袖麥康諾之間對於川普彈劾案進行架構的磋商，已經接近達成協議。

舒默說，根據協商結果，如果無須傳喚證人，彈劾審訊大約一周可以完成；根據媒體報導，彈劾審議可能將不會傳喚任何證人，川普日前已經拒絕出席提供證詞。

分析家指出，雖然川普不太可能被定罪，也不太可能被參議院投票禁止競選公職，但彈劾審判仍有可能削弱川普對共和黨的影響力及東山再起的可能性。目前，共和黨內溫和建制派與激進保守派正在爭奪「主流」位置，而川普個人的政治命運沉浮攸關共和黨的未來走向。