忙紓困、組閣 拜登「沒空關注彈劾」

白宮發言人莎奇八日說，總統拜登有更重要的會議和政策要處理，不會太注意國會彈劾前總統川普的細節，只希望彈劾案不影響他的施政。

莎奇指出，拜登本周的行程包括視察國防部和國家健康研究院，多打幾通電話和國會領袖溝通，期順利通過新冠疫情紓困法案。

她說，為了讓新冠紓困法案獲國會支持，拜登將和眾院議長波洛西和參院多數黨領袖舒默密切溝通，至於彈劾他前任川普事，「就讓國會議員自行決定。」

參院九日開始審議被控煽動元月六日國會暴亂的川普。眾院已通過彈劾案，川普主要罪名是煽動民眾衝撞國會，企圖干預國會當時正在進行的確認選舉結果議程。

民主黨彈劾代表的主要論點是，川普不斷宣揚拜登沒有合法贏得十一月三日的總統選舉，事後又鼓動支持者以暴力方式阻擋國會的最後確認，川普一人要「負全部責任。」

川普委任的律師說，川普既已卸任，國會處理彈劾前總統案根本就違憲，就算程序合憲，他的言論也受到憲法第一增修條文的保護。

針對新聞記者不斷追問白宮，拜登本人對彈劾案有何看法？川普該被定罪嗎？快速結束審議程序有助拜登的施政嗎？是不是該傳喚證人？

莎奇一貫不直接回答這些問題，強調拜登只專心當前國家大政，彈劾問題去問國會領袖就對了。

從德拉瓦州過完周末，回到華府的拜登，被媒體追問有關問題時說，川普有被請到國會去作證，但是他不願去。「就讓參院把事情辦完吧。」

好不容易在選舉中擊敗川普的拜登，明白參院不太可能定川普的罪，只希望參院程序趕快走完，不要延誤了更重要的抗疫紓困、閣員任命等施政，但他必須讓國會兩院的民主黨議員做完他們認為該做的事。