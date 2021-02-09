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大雪崩震撼影片曝光！10秒內吞噬滑雪客 人遭埋「只露顆頭」

聯合新聞網 / 綜合報導
短短不到10秒的時間，山頂上巨大的「雪海」往滑雪客襲來，雖然一行人立即打開雪崩背包，卻還是當場遭厚雪覆蓋。 圖／彭羅斯(Miles Penrose)的個人臉書
短短不到10秒的時間，山頂上巨大的「雪海」往滑雪客襲來，雖然一行人立即打開雪崩背包，卻還是當場遭厚雪覆蓋。 圖／彭羅斯(Miles Penrose)的個人臉書

日前於美國猶他州薩米特郡（Summit County）有一群滑雪客在當地滑雪時，突然遇上如電影場面般的大雪崩，他們也意外記錄下了這恐怖的瞬間，從影片中可見，僅短短不到10秒的時間，山頂上巨大的「雪海」便往這群滑雪客襲來，雖然一行人立即打開雪崩背包，卻還是當場遭厚雪覆蓋。

據男子彭羅斯（Miles Penrose）在個人臉書發布的消息可知，一行人在6日一同到奧克利市（Oakley）附近的滑雪場遊玩，且每人皆有穿戴基本的安全設備，如收音機、信號座標發射器與雪崩背包等，沒想到竟在滑雪中真的遇上大雪崩。彭羅斯表示，他當時正在用手機紀錄弟弟的滑雪的姿勢，沒想到後方山頂剛好發生雪崩。

「我看到山上面的雪被抖了下來，本來以為是地震，接著就被瞬間崩落的大雪擊中」，雖然彭羅斯馬上通知同行友人打開雪崩背包，然而仍擋不住排山倒海而來的大雪，使下半身慘遭掩埋。直到他奮力從雪中脫困後，再循著弟弟的求救聲，順利把被活埋的對方給救了出來。

對此，同行的朋友卡隆（Nate Carlon）也說明，一同前往的6名友人其中4人都被活埋，幸好大家最後都幸運脫困。而據當地政府表示，當天一共發生多起雪崩事件，在米爾溪峽谷（Mill Creek Canyon）造成4名滑雪客死亡，還有多名遊客受傷，目前仍在調查觸發雪崩的原因。

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