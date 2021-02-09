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女老師在小學二年級教室裡自慰拍片 當時19名學童都在場

聯合新聞網 / 綜合報導
女老師在教室裡自慰拍片還上傳影片。圖／取自metro
女老師在教室裡自慰拍片還上傳影片。圖／取自metro

美國30歲小學代課女教師蕾絲勒（Amelia Ressler）上週五因「在學齡兒童面前做猥褻行為」被捕。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，當地居民在網路上發現蕾絲勒在二年級教室內自慰的照片和影片後通報學校，再由學校聯繫了警方。目前仍不清楚在場的19名學童是否目睹或意識到蕾絲勒的猥褻行為。

一名蕾絲勒班上學生的家長提到女兒經常誇讚這名代課老師：「女兒常說他們玩得很開心，時常一起玩遊戲。」

卡羅爾郡（Carroll County）警長辦公室發言人赫爾西（Ashley Hulsey）表示蕾絲勒的消息對受影響的兒童和父母造成了「精神傷害」，強調「猥褻影片會盡快從網路上移除，並會起訴蕾絲勒。」警方已在一周內約談案發時在教室裡的19名學童，約談內容可能會增加蕾絲勒的罪名，學校也正與受影響的家長們溝通。

赫爾西認為蕾絲勒罪大惡極，「讓孩子們碰觸不該經歷的事情。」蕾絲勒被控19項猥褻兒童罪名，每一項都對應她拍片時在場的19名學童。目前她被羈押在監獄

猥褻 監獄

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