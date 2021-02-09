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美國耶魯大學26歲華裔研究生遭槍殺 一周前剛向女友求婚成功

香港01 / 布藍／報導
華裔碩士蔣凱文。（Facebook@Kevin Jiang）
華裔碩士蔣凱文。（Facebook@Kevin Jiang）

美國康涅狄格州（Connecticut）2月6日發生致命槍擊案，耶魯大學（Yale University）26歲華裔碩士蔣凱文（Kevin Jiang）不幸遭槍殺，附近居民指現場傳出七聲槍響。耶魯大學校長薩洛維（Peter Salovey）發文表示哀悼。

《耶魯每日新聞》（Yale Daily News）在社交網站發文指，蔣凱文在康涅狄格州（Connecticut）紐黑文市（New Haven）的勞倫斯街和尼科爾街附近遭槍殺，警方正在調查此案。

事件發生於2月6日晚上，據警方稱，晚上8時30分左右接到報案電話稱發生槍擊案，警方到達案發現場後，發現一名男子遭槍擊，之後不幸去世。他的私家車在附近街道上被發現，警方正在調查是否在槍殺之前發生撞車事故。

據蔣凱文Facebook顯示，他一周前才剛向女友求婚成功。

耶魯大學官方及耶魯大學環境學院也都已確認了這個消息，並表示蔣凱文是該校環境學院研究所學生。

住在附近的目擊者稱，她起碼聽到了七聲槍響，先是兩槍連擊，稍停了片刻又是五聲槍響。當目擊者回過神來，連忙往窗外看時，就發現蔣凱文身受重傷，躺在地上。警方曾嘗試救治蔣凱文，但蔣凱文返魂乏術。

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文章授權轉載自《香港01》

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