拜登若調高最低薪資 將損140萬份工作、助90萬人脫貧
根據美國國會預算處（CBO）8日發布的報告，總統拜登提出在2025年前將聯邦最低工資調高至每小時15美元的計畫，必須付出的代價是該年將損失140萬個就業機會，但同時也會使90萬人脫貧。
上述就業影響比CBO在2019年估計會損失130萬份工作來得高。CBO是無黨派機構，向國會提供預算分析。
不過，提倡調高最低工資的倡議人士主張，企業將有能力可以負擔這些成本。
拜登已坦承，逐步調高至新聯邦薪資水準的計畫可能不會包含在他於國會推動的1.9兆美元刺激方案，但他仍致力於調漲薪資。
CBO的報告估計，就業減損將發生在2025年，原因是雇主減少聘僱人數，以彌補上升的人事成本。此外，隨著就業減少，聯邦預算赤字在未來十年可能會擴大540億美元，但考量到2020年度預算赤字超過3兆美元，上述赤字擴大的程度可忽略不計。
CBO表示，這項提議將在2021年至2031年期間，讓受惠的勞工整體薪資淨增3,330億美元，但這也代表僱用這些勞工所要增加的人事成本。
CBO表示，到2025年，將有1,700萬名時薪低於15美元的勞工，工資將調高至這一水準，但整體會損失140萬名勞工，原因是一些公司將選擇投資於科技或自動化。
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