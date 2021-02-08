洛杉磯反疫苗者結盟川粉 恐成抗疫長期掣肘

各國陸續展開疫苗接種，而上周開始的洛杉磯反疫苗示威也持續延燒，且示威人數在與「川粉」結盟下持續增加。然而，不只針對新冠疫苗，洛杉磯的反疫苗倡議其實行之有年，規模之大甚至讓數個地區的學童免疫率下降，讓專家擔心若群體持續擴大，將讓防疫出現大問題。

反示威擴大

《CNN》報導，隨著洛杉磯的反疫苗示威群眾越來越多，媒體發現反疫苗示威領導人們近日紛紛投入「不要偷走總統」的倡議，與日前闖入白宮的抗議群眾同聲喝斥：「大選結果不公平！」

專家認為，這樣的結盟讓反疫苗的訊息透過親川普的社群媒體更迅速且更廣泛的傳播，且兩個抗議團體都屬於抱持「陰謀論」的倡議者，這個共通點讓兩者能夠合作，進而導致了目前示威規模擴大的現象。

24%人口反疫苗

根據蒙莫斯大學調查，儘管美國食藥署早已公布數據顯示，疫苗為安全且有效的，但仍有將近四分之一的美國人會試著避免接種疫苗，而影響民眾施打疫苗意願的原因主要為「政治傾向」。

醫學專家擔心，反示威群體的影響群眾意願的規模及速度無法想像。且倡議人士的理論是基於「陰謀」，也就是並非以事實為根據的基礎下，無論官方做了再多努力宣導，都沒有辦法說服反對者。若情況越演越烈，最後甚至可能產生「疫苗比人還多」的窘境。

反疫苗行之有年

《紐約時報》分析，洛杉磯當地的反疫苗倡議其實行之有年，加州大學社會學教授卡皮亞諾：「反疫苗立場從最早的疫苗問世時就存在了。」他表示，反疫苗的理念源於對大藥廠、醫療體系及醫療專業的不信任，他們認為：保持自然，就是最好的方法。

卡皮亞諾指出，反示威立場已存在數十年，特別是在好萊塢、比佛利山莊和聖莫妮卡這些居民較為富裕的地區特別鮮明。這些地區的富人(或名人)家長們會試圖透過法律行動來避免讓自己的小孩接種疫苗，導致這幾個地方的學童疾病免疫率低於80%，在全美排名倒數。

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