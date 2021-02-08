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YouTuber拿刀拍片假裝搶劫路人 卻遭對方掏槍擊斃
日前一名美國的YouTuber正拿著刀在街上假裝搶劫路人拍攝惡作劇影片時，沒想到對方當真，竟然直接掏槍將他射死。而在一旁目睹的朋友則向警方表示，他們只是在拍YouTube影片。
據《每日星報》報導指出，事發於5日田納西州的「Urban Air Trampoline and Adventure Park」兒童遊樂園的停車場，20歲男子威爾克斯（Timothy Wilks）和朋友拍攝惡作劇影片時，被23歲男子史塔尼斯（David Starnes Jr.）掏槍擊斃。
對此，史塔尼斯表示，當時自己完全不知道威爾克斯是在惡作劇，以為生命真的受到威脅，為了保護自己與他人才會開槍。日前據了解，警方尚未逮捕任何人，並正在調查史塔尼斯正當防衛的必要性。
Youtuber Timothy Wilks is shot dead after trying to make a joke, for his YouTube channel, the young man hoped to document a joke where he would simulate a robbery with butcher knives, however, as self-defense, a man shot him. pic.twitter.com/YGrSp4ttcl— Moises Lopez (@chapoisat) February 8, 2021
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