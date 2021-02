YouTuber拿刀拍片假裝搶劫路人 卻遭對方掏槍擊斃

日前一名美國的YouTuber正拿著刀在街上假裝搶劫路人拍攝惡作劇影片時,沒想到對方當真,竟然直接掏槍將他射死。而在一旁目睹的朋友則向警方表示,他們只是在拍YouTube影片。

據《每日星報》報導指出,事發於5日田納西州的「Urban Air Trampoline and Adventure Park」兒童遊樂園的停車場,20歲男子威爾克斯(Timothy Wilks)和朋友拍攝惡作劇影片時,被23歲男子史塔尼斯(David Starnes Jr.)掏槍擊斃。

對此,史塔尼斯表示,當時自己完全不知道威爾克斯是在惡作劇,以為生命真的受到威脅,為了保護自己與他人才會開槍。日前據了解,警方尚未逮捕任何人,並正在調查史塔尼斯正當防衛的必要性。

