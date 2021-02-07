回擊巴勒斯坦批評 阿聯縮減難民金援

阿聯酋自從去年與以色列簽署正常化關係協議後，遭巴勒斯坦嚴厲譴責，阿聯酋便縮減對近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的金援，從2019年的5180萬美元大降為100萬美元，被推測可能是對巴勒斯坦嚴厲譴責的報復。對此，UNRWA發言人穆沙沙呼籲，希望阿聯酋今年能恢復以往對UNRWA的金援水平。

縮減巴國難民金援

根據《半島電視台》報導，阿聯酋去年大幅削減對聯合國底下救濟與協助巴勒斯坦難民的機構——近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的金援。UNRWA為中東地區登記的約570萬名巴勒斯坦難民提供教育、醫療和其他重要的服務，這些難民主要是1948年以阿戰爭期間逃離或被趕出以色列的70萬巴勒斯坦人的後裔。

UNRWA發言人穆沙沙5日表示，阿聯酋在2018年和2019年資助UNRWA5180萬美元，但在2020年僅略資助100萬美元。他希望阿聯酋在2021年時，對UNRWA的金援能恢復前幾年的水平。《以色列時報》報導提到，巴林也削減對UNRWA的金援，但未提供確切金額數字。

恢復援助仍是未知數

阿聯酋去年在美國的促成下，與以色列簽署關係正常化協議，之後巴林、蘇丹及摩洛哥也與以色列達成類似的協議。但巴勒斯坦將協議視為背叛，嚴厲批評阿聯酋。據以色列《第12頻道新聞》5日報導，阿聯酋、巴林削減對UNRWA的金援，可能是對巴勒斯坦人嚴厲譴責這一舉動所做的「報復」。

報導指出，川普政府在2018年停止金援UNRWA，這是川普支持以色列、孤立巴勒斯坦所採取的手段之一。美國過去曾資助UNRWA每年約3.6億美元。在拜登政府上任後，美國代理駐聯合國大使理查德．米爾斯表示，拜登政府將恢復巴勒斯坦援助計畫，但並未提及UNRWA。

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