美海軍老兵在南極服役遺失皮夾 53年後物歸原主

美國加州聖地牙哥的91歲居民葛理遜（Paul Grisham）曾在海軍服役，53年前曾以氣象專家身分派駐南極13個月，期間不慎遺失皮夾，直到最近才物歸原主，也讓他重新回憶起人在「世界盡頭」的那一段寶貴時光。

美聯社報導，葛理遜出身於亞利桑那州，1948年加入海軍，先成為氣象技術員，隨後當上氣象預報員。1967年獲派加入「深凍行動」（Operation Deep Freeze），出發前往南極支援民間科學家。

葛理遜告訴記者，當時他30多歲，已婚、育有兩名小孩，一踏上南極仍興奮地又跳又叫。儘管他在執行任務期間弄丟皮夾，但時間太過久遠，連他自己後來都忘了。

直到2014年時，南極羅斯島（Ross Island）的麥摩杜站（McMurdo Station）要拆除一棟建物，才有人在一個置物櫃後方找到他的皮夾。一群業餘偵探頻繁透過電郵、臉書Message與信件聯繫，才得以將皮夾循線輾轉送還給1977年退伍的葛理遜。

葛理遜1月30日收到遺失超過半世紀的皮夾，3日向記者展示保存良好的軍人身分證、駕照、防核生化攻擊小卡、啤酒配給打孔卡、扣繳憑單與匯款給當時妻子的收據。