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「你生而自由」 美疫情慘...卻還有人宣傳要大家「別戴口罩」

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國疫情嚴峻，但仍有人不願戴口罩，甚至散發不要戴口罩的紙卡。圖/林小姐提供
美國疫情嚴峻，但仍有人不願戴口罩，甚至散發不要戴口罩的紙卡。圖/林小姐提供

美國新冠肺炎確診人數下降，但疫情仍嚴峻，仍有民眾抗拒戴口罩；移居美國將近三十年的台灣人林小姐說，大多數的美國人願意戴口罩，但還是有人主張「生而自由」或不相信政府，她家的信箱上個月被人塞了一張宣傳不要戴口罩的紙卡，之前戴口罩外出時，也有讓她不舒服的和人互動經驗。

林小姐住在南卡羅萊納州，她說疫情初期戴口罩的人少，有些人不相信媒體的報導，有些人不相信政府，不願意戴口罩，但現在很多美國人常去的大賣場都已經規定要戴口罩才能入內消費，願意戴口罩的人已經越來越多了，不戴者只是少數。

林小姐的先生Keith說，上個月他在信箱發現一張宣傳不要戴口罩的紙卡，要大家不要再戴「令人毛骨悚然的」口罩，人生而自由，大家一起表達立場，把口罩拿下來；Keith說，人的確生而自由，而口罩就是可以幫助大家享受自由的要件，南卡的疫情嚴重，或許就是因為有這樣的笨蛋在散發這種紙卡，「口罩一點都不令人毛骨悚然，而是智慧和謹慎的象徵」。

Keith說，他們上周在自家庭院販賣二手物品，一位常客造訪，一如往常不戴口罩，他決定要告誡這位常客，他告訴常客若他不戴上口罩，他們就該避免交談，沒想到那位先生說他認為他在恐嚇他；林小姐說，她之前戴著口罩去當鋪時，沒戴口罩的白人店主和她交談的過程都靠她很近，跟一般習慣保持個人距離的美國人很不同，店主的行為也讓她覺得很不舒服，認為店主在傳達「你戴口罩好像很怕，那我讓你更怕」。

在學校教書的Keith說，他有位學生確診，那位學生本來反應很快、頭腦很聰明，確診發現的比較晚，現在雖然康復，卻留下反應大不如前的後遺症，還有一位女同事才40歲，也是因為確診發現得晚，肺部受到很大損害，但有一位認識的80多歲的長輩，因為發現的早，治癒後完全沒有留下任何後遺症。

林小姐說，川普執政時，曾說媒體都在編故事，很多人相信他說的話，而他們住的州在南邊，或許是過去內戰的影響，南邊比較多人反政府，所以不戴口罩，拜登上台後，公衛專家呼籲戴兩層口罩，拜登也這麼做，現在也開始有人戴兩層，現在越來越多美國人打疫苗，他們是下一批要打疫苗者，他們希望隨著越來越多人施打疫苗，疫情能夠早日消失。

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