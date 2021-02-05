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拜登將發表外交政策演說 葉門內戰、駐德美軍成焦點

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國總統拜登4日走訪國務院，聽取簡報後將發表外交政策；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上午在白宮例行記者會表示，拜登將宣布終止美國支持沙烏地阿拉伯聯軍介入葉門內戰，也會凍結在駐德美軍的重新部署計畫。

這是拜登上任後首度發表外交政策演說，被視為美國處理外交關係的重要依據，備受關注。

至於被美國視為最大挑戰的中國大陸，以及最大威脅的俄羅斯，蘇利文並未提出新的說法，而是重申美中競爭，及確保俄羅斯為不當行為負責等論調。

美國前總統川普去年拍板撤出1.2萬名的駐德美軍，引發爭議，拜登將宣布凍結這項計畫。

蘇利文表示，拜登也會在這場演說中，宣布一項保護全球LGBTQ（性少數族群）的總統備忘錄。

拜登在4日下午聽取簡報前，先對國務院官員公開演說，他說，「美國回來了，外交回來了。」並鼓勵國務院官員是美國落實外交政策的核心，他會信賴並授權，確保國務院能順利完成工作。

拜登表示，美國要重建聯盟，重回國際；美國的優先要務是對抗疫情大流行與氣候變遷，還要捍衛全球的民主和人權。

拜登聽取國務院簡報，預計將在稍晚發表外交政策演說。

拜登 國務院 俄羅斯

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