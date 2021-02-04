全球首宗「換臉與雙手移植」手術成功 美籍青年重獲新生

美國22歲青年迪梅奧（Joe DiMeo）在兩年多前因駕車時打瞌睡而遭遇車禍，導致毀容及全身近80%三級燒傷，人生跌落谷底，他終於在2020年8月接受長達23小時的換臉與雙手移植手術，成為全球首宗成功案例，也重獲新生。經過近半年後，醫院在2021年2月3日正式宣布手術成功。

美國有線新聞網絡（CNN）報導指出，迪梅奧2018年一次在新澤西州（New Jersey）駕車期間打瞌睡，車輛最後失控，翻轉並起火，一名路人成功在車輛爆炸前把他救出，但迪梅奧也因此深受重傷，除了全身近80%三級燒傷外，也失去眼皮、耳朵及多隻手指，臉部與頸部佈滿疤痕，嚴重影響他的活動能力。

此圖為迪梅奧手術前後的變化。圖擷自網路

迪梅奧之後接受多次手術，但也未能改善臉部與手部活動能力受嚴重限制的問題，終於至2019年3月轉移到紐約大學蘭貢醫療中心（NYU Langone Health），然後在2020年8月接受換臉與雙手移植手術。

在手術中，醫生羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）帶領近140人的團隊，展開長達23小時的手術，終為迪梅奧帶來一張新的臉孔與雙手，成為全球首宗「臉部和雙手移植」手術的成功案例。據CNN所指，全球過去有2次類似的手術案例，即換臉與雙手移植，但都沒有成功。

羅德里格斯表示「我們希望手術帶給他的不止是看起來更好的外貌，而是最終能夠理想地工作，尤其是雙手。」目前迪梅奧仍要每天接受最多5小時的復康訓練。

迪梅奧表示，他想把自己的故事與全世界分享，為他人帶來希望，他也感謝捐贈者的無私，否則這一切不可能發生，他形容自己是得到了生命的第二次機會。

迪梅奧術後仍需要每天接受至多5小時的復康訓練。圖擷自網路

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文章授權轉載自《香港01》