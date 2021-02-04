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「這一物」惹得女兒滿頭亂髮 母奮鬥20小時崩潰直呼：手指都腫了

香港01 / 撰文／卓柏安
這款Bunchems黏黏球玩具纏滿了阿比蓋爾整頭秀髮。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle
這款Bunchems黏黏球玩具纏滿了阿比蓋爾整頭秀髮。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle

生活中不少玩具都可以對小朋友的身體造成傷害，父母不得不提防！外國有媽媽網民分享，指女兒被Bunchems出品的黏黏球玩具纏住頭髮，媽媽使用許多方法、奮戰足足20小時後，才成功將約150個黏黏球拔出。媽媽事後在facebook分享這次崩潰經歷，希望其他家庭不會中招。

來自美國賓夕法尼亞州的媽媽莉莎（Lisa Hoelzle）於上月11日在facebook發文，指女兒阿比蓋爾（Abigail）及兒子挪亞（Noah）日前在家中完成網上課堂就到地庫玩耍，約10分鐘後，挪亞哭着走上來對她說阿比蓋爾的頭髮被東西纏住了，話音剛落阿比蓋爾亦走上來，媽媽看到女兒的情況直言感覺像靈魂出竅。

莉莎估計，當時挪亞貪玩地將Bunchems的黏黏球都倒到阿比蓋爾的頭上，所以才會纏住頭髮。她指很久之前已買了黏黏球，但一對子女近期都沒有玩。她估計阿比蓋爾的頭上大約有150個黏黏球，由於黏黏球纏繞頭髮之外亦互相黏貼，令情況變得更複雜，莉莎花了3個小時才解開其中15個。

這款Bunchems黏黏球玩具讓阿比蓋爾的頭髮成了一場災難。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle
這款Bunchems黏黏球玩具讓阿比蓋爾的頭髮成了一場災難。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle

莉莎的丈夫丹（Dan）回家後，提議嘗試用護髮素及植物油鬆開頭髮，但沒有幫助。他們再解開10個黏黏球之後已經是凌晨1時，阿比蓋爾已經累得睜不開眼睛，莉莎為了不令女兒的頭髮變得更亂，只能直接讓女兒的頭枕在自己身上，結果自己也幾乎沒有睡過。莉莎曾考慮將頭髮剪掉，但這樣做會令女兒十分傷心，所以努力想辦法將黏黏球拔走。

翌日，莉莎聽從媽媽建議使用礦物油，自己亦買來一把很好的解結梳，繼續解開女兒頭上的黏黏球。由於阿比蓋爾平時很怕被人梳頭髮，所以婆婆特地帶來棒棒糖安撫乖孫，亦讓她看了很多兒童YouTube短片令她分心。20小時後，莉莎成功將所有黏黏球拔走，她之後再花了1小時，在浴室內為女兒用護髮素保養頭髮，並將打結的頭髮理順。

莉莎直言事件像是奇蹟，「我們拯救了她的頭髮，雖然甩了不少頭髮，但至少都將它們（黏黏球）拔出來了。雖然頭髮變薄了一點，但損傷比我們想像中少，感謝主」。她又指自己的手指都變腫了但絕對值得，至今仍然不相信可以解決到這樣艱難的問題。

莉莎奮鬥了足足20小時才將所有的黏黏球拔下，將女兒的頭髮恢復原狀。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle
莉莎奮鬥了足足20小時才將所有的黏黏球拔下，將女兒的頭髮恢復原狀。圖擷自FB Lisa Tschirlig Hoelzle

莉莎提到，只要搜尋「Bunchems」及「頭髮打結（Tangled Hair）」就可以發現大量同類事件，令她怒斥這樣的商品為什麼只有1個小小的警告標籤就可以在市面上銷售。莉莎建議如果任何人家中還有這些Bunchems的玩具都應該立即丟棄，她表示即使不會有實質影響，她仍會致電Bunchems及相關政府部門投訴，亦希望帖文可以幫助其他家庭避免中招。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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